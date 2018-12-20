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«Я устал. Я ухожу»

23 3973
#Игорь Артамонов #кадры
3
«Я устал. Я ухожу»

Главный коммунальщик региона возвращается в бизнес.

27 декабря у начальника областного управления ЖКХ Юрия Костина - последний день работы. 

- Ухожу по собственному желанию, - прокомментировал GOROD48 ситуацию чиновник.

Более ничего о причинах ухода с должности Юрий Костин не сказал. Но заметил, что возвращается в привычный бизнес - в руководители управляющих компаний (до назначения на должность 30 июля этого года он работал учредителем и директором УК "Университетский", "Елецкий Микрорайон", "Управляющая компания "Елецкий лайт", "Квантрум", "19 микрорайон".     

- Хорошо, что мне удалось внедрить в регионе Единый информационный центр! Уже в январе жители области смогут оставить заявку управляющей компании или пожаловаться на ресурсоснабжающую организацию, позвонив по номеру телефона этой службы или отправив в нее заявку по персональному компьютеру или смартфону. Заявке или жалобе будет присвоен уникальный номер, после чего житель получит ответ в установленный законом срок. Если хотите, Единый информационный центр - один из шагов систему "Умный город". Как раз сегодня на совещании в областном управлении ЖКХ все руководители управляющих компаний получили пароли доступа в систему, - сказал пока еще начальник ведомства Юрий Костин. 
23 3973
#Игорь Артамонов #кадры
3

Комментарии (23)

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Мисс Марпл

3 минуты назад
Жителю университетского, ты чё там бредишь что ли? Руки-ноги есть, возьми и залей горку! Вообще-то Костин никакого отношения к УК не имел, пока был на посту начальника Управления... там другой человек хозяйничал! что ж ты не сходил не спросил туда про горку?
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Жителю университетского

11 минут назад
Да уж, даже горку не может сделать из снега детям, мужик какой-то по ночам делает... раньше каждый год делал...
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Mikl

14 минут назад
До свиданья!
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Т

22 минуты назад
Житель с универа, значит там нужны другие... Не вписался в общую концепцию
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Житель с универа

29 минут назад
Друзья, работу Юрия Алексеевича знаю давно и не по наслышке. Человек слова, всегда выполняет обещания, помогает нашему микрорайону. Принимала с ним участие в посадке деревьев, где он организовав весь процесс лично принимал участие. Надеюсь, что и в дальнейшем ему будет сопутствовать успех, которые приходит только к тому, кто эффективно работает! Юрий Алексеевич, хочу чтобы вы знали, МЫ за Вас! А про хейтеров хотела сказать лишь одно, если останавливаться кинуть камень в каждую собаку, которая лает, человек никогда не дойдёт до конца пути.
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Калдырь

29 минут назад
Вопрос, наверное главному город 48, на сборной задули, вот они и убрали статью. Они же там все продажные.
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777

29 минут назад
Верните назад Храбрых
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Гость

36 минут назад
Понеслось !
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Телега Говорят

43 минуты назад
Говорят Колмаков будет, вообще Костин был на месте, но РСОошники пересилили.
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Вопрос

45 минут назад
А куда Г48 дел статью про пиар врио???? Только что сняли! Продержался материал минут 20! ПОВЕЛЕЛИ?
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