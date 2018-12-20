«Я устал. Я ухожу»

Главный коммунальщик региона возвращается в бизнес.

27 декабря у начальника областного управления ЖКХ Юрия Костина - последний день работы.



- Ухожу по собственному желанию, - прокомментировал GOROD48 ситуацию чиновник.



Более ничего о причинах ухода с должности Юрий Костин не сказал. Но заметил, что возвращается в привычный бизнес - в руководители управляющих компаний (до назначения на должность 30 июля этого года он работал учредителем и директором УК "Университетский", "Елецкий Микрорайон", "Управляющая компания "Елецкий лайт", "Квантрум", "19 микрорайон".



- Хорошо, что мне удалось внедрить в регионе Единый информационный центр! Уже в январе жители области смогут оставить заявку управляющей компании или пожаловаться на ресурсоснабжающую организацию, позвонив по номеру телефона этой службы или отправив в нее заявку по персональному компьютеру или смартфону. Заявке или жалобе будет присвоен уникальный номер, после чего житель получит ответ в установленный законом срок. Если хотите, Единый информационный центр - один из шагов систему "Умный город". Как раз сегодня на совещании в областном управлении ЖКХ все руководители управляющих компаний получили пароли доступа в систему, - сказал пока еще начальник ведомства Юрий Костин.

