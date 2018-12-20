Магазин заплатит 100 000 рублей за слишком дешевый коньяк

Спиртное продали за сумму ниже минимальной стоимости.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест в адрес регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Заявление подала администрация магазина, который ранее оштрафовали на 100 000 рублей.



Как указано в материалах суда, причиной для взыскания стала цена на коньяк. Днем 8 января в магазине на улице Радиотехническая в Ельце была продана пол-литровая бутылка коньяка «Старейшина» за 295 рублей и 87 копеек. Эта сумма оказалась ниже минимальной цены, установленной приказом Минфина России «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». Продажа была зафиксирована в ЕГАИС.



По данному факту управление потребительского рынка возбудило административное производство. На администрацию магазина наложили штраф в 100 000 рублей. Представители организации не оспаривали нарушение, но просили уменьшить размер взыскания вдвое. Суд оценил позицию сторон и отказал магазину в удовлетворении заявления.