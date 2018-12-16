Погода в Липецке

43 минуты назад

В Липецкой области бесснежно и до -23

4 609
#похолодание
2
В Липецкой области бесснежно и до -23

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. 

Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов мороза, в низких местах похолодает до -23 градусов, днем от 9 до 14 градусов мороза.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 20 до 22 градусов мороза, днем составит от 11 до 13 градусов мороза.

4 609
#похолодание
2

Комментарии (4)

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гость 1

14 минут назад
Соковых, ты это к чему?
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#1

15 минут назад
Вот так себя и проявляет глобальное изменение климата то аномально тепло то аномально холодно но планета все же движется в Жар так как средняя по больнице ежегодно выше на градус чем это было в 1961-1990-гг.
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Валетов

21 минуту назад
Зима «раскочегарилась» не на шутку!
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Соковых

26 минут назад
Стреляйся
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