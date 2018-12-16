В Липецкой области бесснежно и до -23

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области небольшая облачность, без осадков.

Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов мороза, в низких местах похолодает до -23 градусов, днем от 9 до 14 градусов мороза.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 20 до 22 градусов мороза, днем составит от 11 до 13 градусов мороза.