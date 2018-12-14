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55 минут назад

Глава Свердловской железной дороги задержан по подозрению в получении взятки

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#Взятка #РЖД
Глава Свердловской железной дороги задержан по подозрению в получении взятки

В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержан Алексей Миронов. Это начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД.

Главу Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали. По предварительной информации, поводом стало подозрение в получении взятки, - передает Екатеринбург Онлайн.

Известно, что операцию проводят совместно Уральское следственное управление на транспорте, ФСБ и МВД.

В пресс-службе Свердловской железной дороги отказались комментировать ситуацию, не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании руководителя.

Алексей Миронов родился в Казахстане, после окончания в 1986 году Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта работал на Среднеазиатской железной дороге.

В 1994 году был переведен на Юго-Восточную железную дорогу, где прошел путь от дежурного по Мичуринскому отделению до заместителя начальника Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — начальника службы перевозок.

В феврале 2006 года был назначен начальником Департамента управления перевозками ОАО «РЖД». В июле 2009-го возглавил Центральную дирекцию управления движением — филиал ОАО «РЖД».

В апреле 2011 года был назначен начальником Свердловской железной дороги.
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#Взятка #РЖД

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