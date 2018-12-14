55 минут назад
Глава Свердловской железной дороги задержан по подозрению в получении взятки
В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержан Алексей Миронов. Это начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД.
Известно, что операцию проводят совместно Уральское следственное управление на транспорте, ФСБ и МВД.
В пресс-службе Свердловской железной дороги отказались комментировать ситуацию, не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании руководителя.
Алексей Миронов родился в Казахстане, после окончания в 1986 году Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта работал на Среднеазиатской железной дороге.
В 1994 году был переведен на Юго-Восточную железную дорогу, где прошел путь от дежурного по Мичуринскому отделению до заместителя начальника Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — начальника службы перевозок.
В феврале 2006 года был назначен начальником Департамента управления перевозками ОАО «РЖД». В июле 2009-го возглавил Центральную дирекцию управления движением — филиал ОАО «РЖД».
В апреле 2011 года был назначен начальником Свердловской железной дороги.