Общество

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Стаю безнадзорных собак в «Университетском» разогнали

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#бродячие животные #собаки
Стаю безнадзорных собак в «Университетском» разогнали

Бригада по отлову безнадзорных животных сегодня рано утром выезжала   в микрорайон «Университетский». Поводом послужило сообщение в соцсетях о крупной стае бездомных собак на улице Белянского. 

Как передает пресс-служба администрации Липецка, часть собак поймана. Оставшиеся «ушли» к авторынку и гаражному кооперативу, где, очевидно, в основном и обитают. Информация для работы с хозяйствующими субъектами передана в Советское территориальное управление. Дежурство  бригады исполняющей муниципальный заказ подрядной организации в выходные дни в микрорайоне будет продолжено. 

С начала года  в городское управление главного смотрителя  по поводу бродячих собак от липчан поступило порядка 2,2 тысячи заявок. За этот период на территории  областного центра выловлено больше 5,7 тысяч безнадзорных животных. Сотрудниками подрядной организации, которая по результатам торгов исполняет эту работу, регулярно проводятся рейды и дежурства. Как отмечают специалисты профильного  подразделения администрации, чаще всего безнадзорные животные живут в садоводческих товариществах, гаражных кооперативах и на стройках. 

В управлении главного смотрителя ещё раз обращают внимание липчан на телефоны, по которым можно сообщить о безнадзорных животных. В  будние дни горожане могут звонить по номерам УГС: 21-10-31, 21-10-34. В выходные – в диспетчерскую управления благоустройства: 33-03-66.   


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#бродячие животные #собаки

Комментарии (14)

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Зоозащитница

1 минуту назад
Для Зоозащитницы, Пошло оскорбление, значит, кто-то из берсерков рвется к бюджету. Псин развела не я, а власть, своей безолаберностью, отсутствием, приютов и пунктов стерилизации.
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Зоозащитница

3 минуты назад
На промышденных зонах мода стрелять из огнестрельного оружия, пока что-нибудь не взорвалось. В 2012г. женщина кричала на рынке, это не ГУЛЕВСКИЙ а * уевский. Вместо первой буквы Г буква Х третью букву убрала. Наша ВЛАСТЬ себя опустила на уровень безкультурья, Скоро про них начнут так же кричать. Всем показала свою цивилизацию. Только не решение проблемы, опять все то же, так же изуверство. Лучше уже не будет. Видимо на новый солдат служил в ИГИЛ.
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Animal planet

7 минут назад
Какой ужас,животных не поймали а просто уничтожили.Твари.Ну и как вы после этого жить то будете,мрази Университетские. Неужели нельзя выделить деньги на нормальный приют? Кровавым и жестоким убийством собак проблема не решиться.Нужно стерилизовать,чипировать и вакцинировать. Почему нельзя взять на вооружение опыт Европы,Сша и Турции по этому вопросу. Противно и мерзко все это.
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Для Зоозащитницы

7 минут назад
да закрой ты свое зоозащитное .., развели псину - на мыло ее или в шаурму
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как гость

9 минут назад
И что же сделали с этими несчастными безнадзорными животными?! ...душили, душили???...
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Зоозащитница

9 минут назад
спасибо от липчан, ты догхантер проклятый, тебя надо разогнать. ТЫ из БЕРСЕРКА. Что бы получить миллионы.
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Зоозащитница

11 минут назад
ВЛАСТЬ САМА ЕСТ В ТРИ ГОРЛА, СОБАКИ ОТ ГОЛОДА БЕГУТ. ЛИШЬ БЫ ВЛАСТЬ НАЖРАЛАСЬ. А СОБАК И ПОУБИВАТЬ МОЖНО. ВЛАСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ А БУЗИТ И ГЛУМИТСЯ НАД ЖИВОТНЫМИ И ЗООЗАЩИТНИКАМИ, СОБАК в ТУРЦИИ В 19 веке кормили, строили им будки, в холода, пускали в сараи и коридоры. ЛИПЕЦКАЯ ВЛАСТЬ В 21 веке СТРЕЛЯЕТ В СОБАК. КОМПЬЮТЕРОВ море, УЧИТЫВАТЬ псин не охота, ВЕТВРАЧЕЙ ПОЛНО, стерилизовать нет желания. Только убоище, уродище, садизм, живодерня, наплевать на ззозащитников. Если у них нет денег, то власть била, стреляла и будет стрелять, как фашисты стреляли. Как ИГИЛ убивал. А ПРОБЕМУ НЕ ХОЧЕТ РЕШАТЬ. ГЛУМИТСЯ НАД НЕРАВНОДУШНЫМИ.
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Зоозащитница

19 минут назад
ФАШИЗМ В ЛИПЕЦКЕ НЕ ПОБЕДИМ, ФАШИСТЫ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛИ. ОТОРВАЛИ МИЛЛИОНЫ ОТ БЮДЖЕТА. САДИЗМ В ЛИПЕЦКЕ ПРОЦВЕТАЕТ. САМЫЙ ОТСТАЛЫЙ И НЕЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ГОРОД РОССИИ ЛИПЕЦК. ПОШЕЛ НА УБИЙСТВО. НИКАК НЕ ХОЧЕТ ПРИЮТ, НИКАК НЕ ХОЧЕТ СТЕРИЛИЗАЦИЮ. НИКАК НЕ ХОЧЕТ ЦИВИЛИЗАЦИЮ . ЖИВИТЕ В ФАШИСТСКОЙ СТРАНЕ, СМОТРИТЕ НА ВЛАСТЬ и САМИ УБИВАЙТЕ.
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а что толку

35 минут назад
Вечером снова соберутся на свою тусовку собачью
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...

40 минут назад
лучше бы ссученную свору из гор администрации разогнали...
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