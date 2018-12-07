Стаю безнадзорных собак в «Университетском» разогнали

Бригада по отлову безнадзорных животных сегодня рано утром выезжала в микрорайон «Университетский». Поводом послужило сообщение в соцсетях о крупной стае бездомных собак на улице Белянского.

Как передает пресс-служба администрации Липецка, часть собак поймана. Оставшиеся «ушли» к авторынку и гаражному кооперативу, где, очевидно, в основном и обитают. Информация для работы с хозяйствующими субъектами передана в Советское территориальное управление. Дежурство бригады исполняющей муниципальный заказ подрядной организации в выходные дни в микрорайоне будет продолжено.

С начала года в городское управление главного смотрителя по поводу бродячих собак от липчан поступило порядка 2,2 тысячи заявок. За этот период на территории областного центра выловлено больше 5,7 тысяч безнадзорных животных. Сотрудниками подрядной организации, которая по результатам торгов исполняет эту работу, регулярно проводятся рейды и дежурства. Как отмечают специалисты профильного подразделения администрации, чаще всего безнадзорные животные живут в садоводческих товариществах, гаражных кооперативах и на стройках.

В управлении главного смотрителя ещё раз обращают внимание липчан на телефоны, по которым можно сообщить о безнадзорных животных. В будние дни горожане могут звонить по номерам УГС: 21-10-31, 21-10-34. В выходные – в диспетчерскую управления благоустройства: 33-03-66.