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Минздрав не поддержал идею об устрашающих картинках на бутылках с алкоголем

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#алкоголь

С предложением размещать на бутылках со спиртным надпись «Алкоголь убивает» и «страшные» картинки выступила группа депутатов Госдумы.

Минздрав РФ не поддержал инициативу депутатов Госдумы размещать устрашающие изображения на бутылках с алкоголем. Это следует из проекта отзыва правительства,сообщают «Известия».

Ведомство также выступило против закрытой выкладки спиртного на прилавках магазинов.

С предложением размещать на бутылках со спиртным надпись «Алкоголь убивает» и «страшные» картинки ранее выступила группа депутатов во главе с Владимиром Сысоевым (ЛДПР).

Проект поправок в ст. 11 и 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Парламентарии предлагали ввести новые обязательства для изготовителей с 1 июля 2019 года. По мнению авторов, эти меры помогут снизить спрос на спиртные напитки, что станет очередным шагом к оздоровлению нации.

В Минздраве согласились с тем, что необходимо информировать покупателей обо всех медицинских и социальных последствиях от злоупотребления алкоголем. Вместе с тем в ведомстве напомнили, что сейчас все производители алкоголя обязаны писать на этикетках о вреде чрезмерного употребления напитков, хотя форму фразы выбирают сами.

Также Минздрав уточнил, что правила маркировки (то есть нанесения на этикетку любых элементов, в том числе картинок) устанавливаются в технических регламентах. А требования, которых нет в подобных документах, не могут носить обязательный характер.


Кроме того, Минздрав раскритиковал идею закрытой выкладки спиртного, указав, что алкоголь в принципе должен продаваться в отдельных торговых помещениях. 


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#алкоголь

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