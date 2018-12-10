Юрия Гришко похоронят на аллее Почетных граждан

8 декабря на 84-м году жизни скончался народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии художеств, Почётный гражданин Липецка Юрий Дмитриевич Гришко. Не стало большого мастера, патриота, творческого и неравнодушного человека.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, завтра 11 декабря в 11:00 в Евдокиевском храме пройдет отпевание. В полдень в областном выставочном зале (г. Липецк, ул. Ленина,9) начнется гражданская панихида. Похоронят Юрия Гришко на аллее Почетных граждан старого Косыревского кладбища.

Юрий Гришко родился 1 мая 1935 года в Мурманске. Окончил Саратовское художественное училище. После службы в армии в 1958 приехал в Липецк, где начал заниматься скульптурной деятельностью. Уже в 1962 году созданная Юрием Гришко композиция «Проба чугуна» получила на Всесоюзной выставке молодых художников премию ЦК ВЛКСМ.

Целый ряд работ Юрия Дмитриевича установлен в областном центре, городах и районных центрах области. Для Липецка лично и в соавторстве с другими скульпторами и архитекторами он создал памятник В. Скороходову в Быхановом саду, детям, погибшим в годы войны, в Верхнем парке. Монументы «Слава труду» у завода «Свободный Сокол», борцам за установление Советской власти в крае на площади Революции и героям-летчикам на площади Авиаторов созданы его руками, так же, как и памятник «Алеша» и скульптурные барельефы на площади Героев, памятники А. С. Пушкину и Л.Н. Толстому. Гришко – участник более 120 художественных выставок: областных, региональных, всероссийских и международных. Десять персональных выставок скульптора проходили в Липецке, Москве, Санкт-Петербурге и Минске.

Профессиональные достижения и заслуги Юрия Дмитриевича отмечены многими наградами. Ему присвоено звание «Народный художник РФ». Он - член-корреспондент Петровской Академии наук и искусства, лауреат областной премии имени И. Бунина, член-корреспондент Российской Академии художеств. В 2001 году за большой вклад в развитие культуры и искусства Липецка, области и всей страны Юрий Гришко был избран Почетным гражданином города.



