Общество

сегодня, 11:24

Юрия Гришко похоронят на аллее Почетных граждан

1 923
#Юрий Гришко
Юрия Гришко похоронят на аллее Почетных граждан

8 декабря на 84-м году жизни скончался народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии художеств, Почётный гражданин Липецка Юрий Дмитриевич Гришко.  Не стало большого мастера,  патриота, творческого и неравнодушного человека.  

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, завтра 11 декабря в 11:00 в Евдокиевском храме пройдет отпевание. В полдень  в областном выставочном зале (г. Липецк, ул. Ленина,9) начнется гражданская панихида. Похоронят Юрия Гришко на аллее Почетных граждан старого Косыревского кладбища.   

Юрий Гришко родился 1 мая 1935 года в Мурманске. Окончил Саратовское художественное училище. После службы в армии в 1958 приехал в Липецк, где начал заниматься скульптурной деятельностью.  Уже в 1962 году созданная Юрием Гришко композиция «Проба чугуна» получила на Всесоюзной выставке молодых художников премию ЦК ВЛКСМ. 

Целый ряд работ Юрия Дмитриевича установлен в областном центре, городах и районных центрах области. Для Липецка лично и в соавторстве с другими скульпторами и архитекторами он создал памятник В. Скороходову в Быхановом саду, детям, погибшим в годы войны, в Верхнем парке. Монументы «Слава труду» у завода «Свободный Сокол», борцам за установление Советской власти в крае на площади Революции и героям-летчикам на площади Авиаторов созданы его руками, так же, как и памятник «Алеша» и скульптурные барельефы на площади Героев, памятники А. С. Пушкину и Л.Н. Толстому. Гришко – участник более 120 художественных выставок: областных, региональных, всероссийских и международных. Десять персональных выставок скульптора проходили в Липецке, Москве, Санкт-Петербурге и Минске.

Профессиональные достижения и заслуги Юрия Дмитриевича отмечены многими наградами. Ему присвоено звание «Народный художник РФ». Он - член-корреспондент Петровской Академии наук и искусства, лауреат областной премии имени И. Бунина, член-корреспондент Российской Академии художеств. В 2001 году за большой вклад в развитие культуры и искусства Липецка, области и всей страны Юрий Гришко был избран Почетным гражданином города.


1 923
#Юрий Гришко

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

РЕДАКТОРУ САЙТА И ЖУРНАЛИСТАМ

сегодня, 11:47
Зачем перекидывать его биографию с одного сайта на другой. Пообщайтесь хоть с кем-нибудь. Ведь человек весьма известный был. Эта "Проба чугуна" не о чём не говорит. Оторвитесь от компьютерных мониторов.
ответить

Еще в рубрике

Липецкую область наградят за сбор налогов
#грант #налоги
16
Липецкую область наградят за сбор налогов

сегодня, 10:24

Общество
В Липецке ищут самую патриотическую елку
#Новый год
5
В Липецке ищут самую патриотическую елку

сегодня, 10:09

Общество
Липчане жалуются на дороги, запах еды и водителей маршруток
#народный контроль #жалоба
6
Липчане жалуются на дороги, запах еды и водителей маршруток

сегодня, 10:08

Общество
В Липецкой области выберут лучший сувенир
#сувенир #конкурс #дизайн
2
В Липецкой области выберут лучший сувенир

сегодня, 09:41

Общество
«Жрать надо меньше!»: липчан рассердил чек из кафе на 29900
#ошибка #касса #соцсети
14
«Жрать надо меньше!»: липчан рассердил чек из кафе на 29900

сегодня, 09:21

Общество
У «Звездного» начали устанавливать каток
#катки
35
У «Звездного» начали устанавливать каток

вчера, 12:25

Общество