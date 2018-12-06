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В Москве ученик пришел в школу с ножом
Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом. Как сообщил источник в правоохранительных органах, школьник угрожал учителям.
Как сообщает «Интерфакс», в результате происшествия никто не пострадал, так как удалось оперативно вывести всех из здания. Школьник долгое время оставался внутри школы, ему была вызвана бригада скорой психиатрической помощи. На месте происшествия также пришла мать юноши, которая совместно с психологами пыталась успокоить сына.
Все ученики школы в Москве, куда десятиклассник принес нож, эвакуированы и находятся в безопасности. По словам замглавы департамента образования столицы Павла Карпова учащийся пришел в образовательное учреждение с ножом. Благодаря оперативным действиям охранника, удалось изолировать подростка и вызвать полицию и маму школьника.
- Учащийся 10 класса школы №1359 Даниил пришел в образовательную организацию с ножом. Охранник обнаружил опасный предмет и помог изолировать ребенка. В незамедлительном порядке в школу были вызваны полиция, бригада скорой помощи и родители мальчика. Все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности. Ситуация под контролем, - сообщил Павел Карпов.
Известно, что родители юноши находятся в разводе. Он живет с мамой и отчимом, который является сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщили в эфире телеканала «Москва-24». Предполагается, что причиной такого поведения могла стать плохая отметка.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем twitter-аккаунте прокомментировал ситуацию и сообщил, что мальчик был передан сотрудникам специальных служб. С ним уже работают психологи и полиция. В результате инцидента никто не пострадал.