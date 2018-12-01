В аварии с участием пожилого липецкого водителя пострадали четыре человека

Сегодня около четыре часов утра на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2110».

Как сообщает rzn.info , 67-летний водитель «ВАЗ-2107» из Липецкой области выехал на встречную полосу и столкнулся с «десяткой» под управлением 30-летнего жителя Тамбовской области.

В аварии пострадали оба водителя, а также 24-летний пассажир «семерки» и 51-летняя пассажирка «десятки». Их госпитализировали.