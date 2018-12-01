Происшествия

сегодня, 17:00

В аварии с участием пожилого липецкого водителя пострадали четыре человека

13 1519
#авария #ДТП
1
В аварии с участием пожилого липецкого водителя пострадали четыре человека

Сегодня около четыре часов утра на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2110».

Как сообщает rzn.info, 67-летний водитель «ВАЗ-2107» из Липецкой области выехал на встречную полосу и столкнулся с «десяткой» под управлением 30-летнего жителя Тамбовской области.

В аварии пострадали оба водителя, а также 24-летний пассажир «семерки» и 51-летняя пассажирка «десятки». Их госпитализировали.






img-big-0
img-small-0
13 1519
#авария #ДТП
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

\\\

12 минут назад
Енот, ага, только не автомобильные права. а право голосовать на выборах, а то башка уже не варит, вот они и голосуют за плешивого.
ответить

гостья

18 минут назад
Пророк, ага...вы статистику сначала посмотрите, какого возраста чаще всего аварии, а то громкий заголовок нарисовали и все начали грязь вываливать
ответить

Да

28 минут назад
У нас асы после 60 автобусами управляют, огого как летают, а 67 еще юноша, а наш Королев Олег Петрович в космонавты годится, а вы права отбирать...
ответить

Метель

30 минут назад
Ой, а про сколько аварий, спровоцированных водителями возрастной категории значительно ниже 65, мы тут читали. И что не визжали про ограничения и т. п. Смешно
ответить

житель

47 минут назад
просто дед подумал,что едет по М-4
ответить

пенсионер

52 минуты назад
основная масса аварий,совершается задротами,в возрасте от 24-48 лет
ответить

Пророк

57 минут назад
Сколько ещё должно случиться, чтобы ввели ограничение на возраст или хотя бы начали более тщательно обследовать прежде чем допустить за руль???? Постоянно ДТП с пенсионерами… и страдают из-за них молодые
ответить

Деду

57 минут назад
походу думал, что он на феррари едет!!!!
ответить

67 молодежь

сегодня, 17:43
Совсем молодой пенсионер, хоть все живы!
ответить

Благорозумный

сегодня, 17:34
67 Ещё не пожилой, забыли пенсионный возраст подняли до 65 ли, вы пожилой.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке брат зарезал брата
#убийство
40
В Липецке брат зарезал брата

сегодня, 12:35

Происшествия
В Липецке легковушка врезалась в здание
#ДТП
8
В Липецке легковушка врезалась в здание

сегодня, 10:11

Происшествия
В Липецке сгорела будка сторожа
#пожар
8
В Липецке сгорела будка сторожа

сегодня, 08:26

Происшествия
Женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» с деревом
#авария #ДТП
4
Женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» с деревом

сегодня, 08:14

Происшествия
Липецкий маньяк - тот самый!
#маньяк
34
Липецкий маньяк - тот самый!

вчера, 15:16

Происшествия
Бывшую начальника почты обвиняют в растрате
#растрата
11
Бывшую начальника почты обвиняют в растрате

вчера, 14:27

Происшествия