сегодня, 17:00
В аварии с участием пожилого липецкого водителя пострадали четыре человека
Сегодня около четыре часов утра на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2110».
Как сообщает rzn.info, 67-летний водитель «ВАЗ-2107» из Липецкой области выехал на встречную полосу и столкнулся с «десяткой» под управлением 30-летнего жителя Тамбовской области.
В аварии пострадали оба водителя, а также 24-летний пассажир «семерки» и 51-летняя пассажирка «десятки». Их госпитализировали.
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гостья
Да
Метель
житель
пенсионер
Пророк
Деду
67 молодежь
Благорозумный