УФАС: газовая служба навязывала липчанам невыгодные условия

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Ирина Поткина разъяснила, как не переплачивать поставщикам коммунальных услуг.

На встрече с Ириной Поткиной также обсуждался вопрос взаимодействия бизнеса и региональных операторов по обращению с мусором. Жалоб на операторов со стороны предпринимателей еще не было, но появился ряд вопросов. Тогда руководство УФАС провело разъяснительную беседу с одним из региональных операторов. Коммунальщикам напомнили, что они должны идти навстречу потребителю, а не диктовать свои правила. В частности, при работе с хозяйствующими субъектами (организации, бизнес и т.п.).







