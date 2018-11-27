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УФАС: газовая служба навязывала липчанам невыгодные условия
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Ирина Поткина разъяснила, как не переплачивать поставщикам коммунальных услуг.
- 14 ноября компания «Газпром газораспределение Липецк» утвердила новый типовой договор для населения на услуги по диагностике внутридомового газового оборудования. Теперь компания не сможет в одностороннем порядке, без уведомления, повышать стоимость этих работ, - уточнила Ирина Поткина. – Раньше бывали случаи, когда потребитель узнавал о цене на диагностику или только после проверки оборудования, или, когда на его пороге уже стояли газовщики. Теперь стоимость услуг можно увидеть на сайте организации. Известно, что скоро АО "Газпром газораспределение Липецк" начнет кампанию по оформлению дополнительных соглашений с прежними потребителями, в том числе – методом поквартирного обхода. Сотрудники АО обязаны показать прейскурант на услуги жильцам квартир и домов.
Вместе с этим государство не может регулировать цены на диагностику внутридомового газового оборудования. Так что финальная стоимость услуг зависит от решения фирмы. Впрочем, любой житель Липецкой области может отказаться от услуг АО "Газпром газораспределение Липецк" как сервисной организации и выбрать более привлекательное предложение конкурентов. Ирина Поткина уточнила, что таким образом рынок услуг по диагностике внутридомового газового оборудования становится конкурентным. Любой гражданин может выбрать сервисную фирму из списка сертифицированных компаний. Этот реестр можно найти на сайте региональной Государственной жилищной инспекции.
- Даже если вы откажитесь от услуг АО "Газпром газораспределение Липецк" как сервисной организации, компания, несмотря на то, что является поставщиком ресурса, не имеет права перекрыть потребителю газ, - акцентировала внимание Ирина Поткина. – Но сам потребитель, в свою очередь, должен иметь на руках договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, заказывать у третьего лица эту услугу ежегодно. Кроме того, потребитель имеет право – теперь это прописано в договоре – предъявить претензии к работе по диагностике газового оборудования, а именно – к срокам ее выполнения.
- Расчет конечной стоимости услуг по вывозу ТКО для хозяйствующих субъектов может идти по трем сценариям. Организация может платить по нормативам и тарифами, утвержденных управлением тарифов и энергетики администрации Липецкой области, рассчитываться только за вывезенный объем, но самостоятельно содержать контейнерную площадку, или же платить по массе ТКО, которую в итоге утверждает Росприроднадзор, - уточнила Ирина Поткина. – Организация имеет право сама выбрать максимально удобный ей расчет с оператором по обращению с мусором. И последний не может лишать хозяйствующий субъект такой альтернативы. Пока жалоб на навязывание невыгодных бизнесу условий к нам не поступало. Мы надеемся, что проведенная с одним из крупнейших операторов разъяснительная беседа, будет эффективной, и никто никому навязывать невыгодные условия не будет.
Впрочем, есть и менее позитивный сценарий. Если поступит обращение о навязывании невыгодных условий, то оператора сначала ждет предупреждение, а потом, при игнорировании предписания - возбуждение административного дела о нарушении антимонопольного законодательства. Здесь за каждый из эпизодов поставщикам грозят штрафы до 1 млн рублей. Если будет установлено, что нарушение затрагивает неопределенный круг лиц, то размер штрафа зависит от оборота компании. Здесь суммы обычно уже много значительнее миллиона.
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