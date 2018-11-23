Общество

28 минут назад

Бродячих животных на липецких улицах будет ловить профильная компания

11 342
#отлов животных #тендер
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Бродячих животных на липецких улицах будет ловить профильная компания

Управление главного смотрителя Липецка провело тендер на отлов в городе бездомных животных, их утилизацию и содержание. Контракт на 2,7 млн рублей выиграла компания «СитиПлюс». Больше на тендер не поступило ни одной заявки.

По данным ФНС, «СитиПлюс» было зарегистрировано двумя учредителями в конце 2016 года. Профильная деятельность организации - обработка и утилизация неопасных отходов, а первая среди дополнительных - «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях». Таким образом, отловом животных на липецких улицах, наконец-то, будет заниматься профильная компания. Но и здесь оказалась зарыта собака. По данным налоговой инспекции у «СитиПлюс» и ЧОО «Берсерк», частной охранной организации, которая раньше занималась отловом собак и кошек в Липецке, один и тот же учредитель. А директор ЧОО «Берсерк» - соучредитель «СитиПлюс».

ЧОО «Берсерк» с завидным постоянством выигрывало тендеры управления главного смотрителя. По данным сайта Госзакупок между подрядчиком и поставщиком было оформлено четыре контакта на общую сумму 10 632 849 рублей. Это почти 25% из суммы всех известных контрактов ЧОО «Берсерк».

К слову, отлов и содержание животных — редкий пример дефляции в Липецке. Так в 2016 году отлов одного животного стоил 992 рубля, а сейчас эту услуги оценивают всего в 870 рублей. Два года назад умерщвление животного стоило 439 рублей против 170 рублей сейчас; утилизация останков осталась в прежних ценах — по 160 рублей за животное.
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#отлов животных #тендер
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Комментарии (12)

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флейворист

39 секунд назад
Тема псиной пахнет.
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Валя

1 минуту назад
Настанет тот день, когда души * этими "чистильщиками" животных отомстят этим убийцам. Пока спите спокойно. Делите куш. Жрите, бухайте, вызывайте проституток... Не долго Вам осталось
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Лось

1 минуту назад
Пипец профильной компании.
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Animal planet.

4 минуты назад
Мрази.
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Дина

5 минут назад
"Управление главного смотрителя Липецка провело тендер на отлов в городе бездомных животных, * и содержание" - кого содержать будут? Трупы? Пишите сразу - тендер на убийство!!! Содержать им во-первых негде, во-вторых - дорого!!! Самый дешевый способ расправы - убить на месте! Самый кайфовый тендер. Денег в карман кладут как ни с какого!!!
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Чувак

8 минут назад
ЖИВАДЁРЫ!!! ЖИВАДЁРЫ !!! ЖИВАДЁРЫ!!! ЖИВАДЁРЫ !!!
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Иди в ... Липчанка

9 минут назад
понаразвелось псины - смотрите за кобелями или не заводите.., на Руднике за кафе Распутье вечером Липчанка пойди погуляй - посмотрим как петь будешь.
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999

10 минут назад
пока штрафов не будет - не будет решения вопроса! -
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Артур

13 минут назад
Липчанка, когда твоего ребёнка загрызет бродячая стая, тоже будешь верещать убийцы! Убийцы это те, кто заводит собак, а потом выкидывает их на помойку!
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Обыватель

14 минут назад
Ловите активнее на новых районах, тем более утилизация Шариков сейчас дешева как никогда. А беспризорных за последние годы стало меньше! Хоть что-то хорошее.
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