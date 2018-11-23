28 минут назад
Бродячих животных на липецких улицах будет ловить профильная компания
Управление главного смотрителя Липецка провело тендер на отлов в городе бездомных животных, их утилизацию и содержание. Контракт на 2,7 млн рублей выиграла компания «СитиПлюс». Больше на тендер не поступило ни одной заявки.
ЧОО «Берсерк» с завидным постоянством выигрывало тендеры управления главного смотрителя. По данным сайта Госзакупок между подрядчиком и поставщиком было оформлено четыре контакта на общую сумму 10 632 849 рублей. Это почти 25% из суммы всех известных контрактов ЧОО «Берсерк».
К слову, отлов и содержание животных — редкий пример дефляции в Липецке. Так в 2016 году отлов одного животного стоил 992 рубля, а сейчас эту услуги оценивают всего в 870 рублей. Два года назад умерщвление животного стоило 439 рублей против 170 рублей сейчас; утилизация останков осталась в прежних ценах — по 160 рублей за животное.
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