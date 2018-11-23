Бродячих животных на липецких улицах будет ловить профильная компания

Управление главного смотрителя Липецка провело тендер на отлов в городе бездомных животных, их утилизацию и содержание. Контракт на 2,7 млн рублей выиграла компания «СитиПлюс». Больше на тендер не поступило ни одной заявки.

По данным ФНС, «СитиПлюс» было зарегистрировано двумя учредителями в конце 2016 года. Профильная деятельность организации - обработка и утилизация неопасных отходов, а первая среди дополнительных - «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях». Таким образом, отловом животных на липецких улицах, наконец-то, будет заниматься профильная компания. Но и здесь оказалась зарыта собака. По данным налоговой инспекции у «СитиПлюс» и ЧОО «Берсерк», частной охранной организации, которая раньше занималась отловом собак и кошек в Липецке, один и тот же учредитель. А директор ЧОО «Берсерк» - соучредитель «СитиПлюс».



ЧОО «Берсерк» с завидным постоянством выигрывало тендеры управления главного смотрителя. По данным сайта Госзакупок между подрядчиком и поставщиком было оформлено четыре контакта на общую сумму 10 632 849 рублей. Это почти 25% из суммы всех известных контрактов ЧОО «Берсерк».



К слову, отлов и содержание животных — редкий пример дефляции в Липецке. Так в 2016 году отлов одного животного стоил 992 рубля, а сейчас эту услуги оценивают всего в 870 рублей. Два года назад умерщвление животного стоило 439 рублей против 170 рублей сейчас; утилизация останков осталась в прежних ценах — по 160 рублей за животное.