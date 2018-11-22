Дольщики могут следить за строительством «проблемных» домов в режиме онлайн

На сайте врио главы региона artamonovigor.ru появилась трансляция со строительных площадок большинства «проблемных» домов в Липецке.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, установить камеры на стройплощадках поручил временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, что 19 октября было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и ПАО «Орелстрой» по достройке домов обманутых дольщиков.

Сегодня краны работают на 11 из 14 незавершенных объектах. Часть жилья достраивает «Орелстрой», некоторые дома - липецкие строители, в частности «Глобус-98». Работы возобновились в микрорайонах «Елецкий», «Европейский», «Университетский». Несколько многоэтажек расположены на улицах Неделина, Ударников, Фрунзе, Аграномической. Везде установлены камеры, и за строительством можно следить онлайн.

Ход работ лично контролирует Игорь Артамонов. Большинство жилых домов сдадут в 2019 году. В правах восстановят около 2 тысяч дольщиков.