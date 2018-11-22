Общество

сегодня, 13:24

Дольщики могут следить за строительством «проблемных» домов в режиме онлайн

9 803
#дольщики
2
Дольщики могут следить за строительством «проблемных» домов в режиме онлайн

На сайте врио главы региона artamonovigor.ru появилась трансляция со строительных площадок большинства «проблемных» домов в Липецке.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, установить камеры на стройплощадках поручил временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. 

Напомним, что 19 октября было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и ПАО «Орелстрой» по достройке домов обманутых дольщиков.

Сегодня краны работают на 11 из 14 незавершенных объектах. Часть жилья достраивает «Орелстрой», некоторые дома - липецкие строители, в частности «Глобус-98». Работы возобновились в микрорайонах «Елецкий», «Европейский», «Университетский». Несколько многоэтажек расположены на улицах Неделина, Ударников, Фрунзе, Аграномической. Везде установлены камеры, и за строительством можно  следить онлайн.

Ход работ лично контролирует Игорь Артамонов. Большинство жилых домов сдадут в 2019 году. В правах восстановят около 2 тысяч дольщиков.

9 803
#дольщики
2

Комментарии (9)

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Дольщик

26 минут назад
камеры и микрофоны надо было ставить в кабинет Захарову и прочим деятелям строительной индустрии Липецка хотя бы знали куда они наши денюжки спрячут
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Дольщики

59 минут назад
Шевелёва под нары
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Вот так новость

сегодня, 14:03
вот так новость!, Вместе с тем, глава комитета по регламенту Андрей Кутепов заявил журналистам, что нарушения закона "О порядке формирования Совета Федерации" нет. "Если на день досрочного прекращения полномочий сенатора от региона ни одна кандидатура из соответствующего списка кандидатов в сенаторы, поданных губернатором на выборах, не может быть наделена полномочиями, губернатор назначает сенатором депутата законодательного собрания", — уточнил Кутепов. РИА Новости https://ria.ru/politics/20181122/1533285566.html
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гостья

сегодня, 14:02
Гость, и начнем с областной администрации)))))) во у вас идея то))))
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Наблюдатель

сегодня, 13:51
Что-то стройки совсем стоят пока (
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:)

сегодня, 13:44
5 минут за домом 9 м-н Европейский наблюдал только что, над стройкой ворона пролетела... всё! По ходу жить там тоже онлайн будут...
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Гость

сегодня, 13:43
Лучше онлайн с госдумы, хочу видеть как депутаты о народе думают...
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Да. гостья,

сегодня, 13:40
да, видимо, к этому всё и идёт.
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гостья

сегодня, 13:37
а можно онлайн трансляцию с магнитов и пятерочек? а еще лучше с каждого рабочего места)))) и будем сидеть в онлайне рассматривать друг друга)))))
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