Слабослышащая липецкая спортсменка стала рекордсменкой Европы (ФОТО)

Победный "улов" нашей спортсменки - командное "золото" и личная "бронза".

Липчанка Ольга Петрищева вписала свое имя в историю спорта. В болгарской столице Софии она не просто поднялась на высшую ступень пьедестала почета IV первенства Европы по легкой атлетике среди слабослышащих спортсменов до 20 лет. При этом Ольга и ее подруги по команде установили рекорд Европы в престижнейшей дисциплине – эстафете 4х100 метров.

Сборная России, за которую бежала Петрищева, промчалась по дистанции за 48,10 секунды – быстрее среди слабослышащих сверстниц в Старом свете еще никто никогда не бегал.







Петрищева боролась за награды и в личном зачете. На дистанции 400 метров она стала третьей - 1.00,25. В беге на 200 метров, с результатом 26,46 секунды Ольга остановилась всего в одном шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Ольгу тренирует известный липецкий наставник Евгений Корнаухов, который ранее привел свою воспитанницу к «бронзе» чемпионата России, а поднял на международный уровень. В декабре прошлого года выпускнице 40-й липецкой школы приказом министра спорта РФ Павла Колобкова было присвоено звание мастера спорта России.

Добавим, что в Софии соревновались 14 сборных. Первое общекомандное место заняли россияне – 40 наград, из них 16 «золотых», 13 «серебряных», 11 «бронзовых». Второе место занала сборная Украины – 24 медали.