Спорт

сегодня, 10:41

Слабослышащая липецкая спортсменка стала рекордсменкой Европы (ФОТО)

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#Легкая атлетика #адаптивный спорт #Петрищева #Корнаухов.
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Слабослышащая липецкая спортсменка стала рекордсменкой Европы (ФОТО)

Победный "улов" нашей спортсменки - командное "золото" и личная "бронза".

Липчанка Ольга Петрищева вписала свое имя в историю спорта. В болгарской столице Софии она не просто поднялась на высшую ступень пьедестала почета IV первенства Европы по легкой атлетике среди слабослышащих спортсменов до 20 лет. При этом Ольга и ее подруги по команде установили рекорд Европы в престижнейшей дисциплине – эстафете 4х100 метров.

Сборная России, за которую бежала Петрищева, промчалась по дистанции за 48,10 секунды – быстрее среди слабослышащих сверстниц в Старом свете еще никто никогда не бегал.

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Петрищева боролась за награды и в личном зачете. На дистанции 400 метров она стала третьей - 1.00,25. В беге на 200 метров, с результатом 26,46 секунды Ольга остановилась всего в одном шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Ольгу тренирует известный липецкий наставник Евгений Корнаухов, который ранее привел свою воспитанницу к «бронзе» чемпионата России, а поднял на международный уровень. В декабре прошлого года выпускнице 40-й липецкой школы приказом министра спорта РФ Павла Колобкова было присвоено звание мастера спорта России.

Добавим, что в Софии соревновались 14 сборных. Первое общекомандное место заняли россияне – 40 наград, из них 16 «золотых», 13 «серебряных», 11 «бронзовых». Второе место занала сборная Украины – 24 медали.

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#Легкая атлетика #адаптивный спорт #Петрищева #Корнаухов.
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Комментарии (4)

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rukalip

8 минут назад
666, не знаешь, не свисти. Она и со слышащими успешно соревнуется. Но и инвалидов по слуху есть и свои соревнований. Мимо.
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Ура

14 минут назад
Ура хоть кого не забыл Бог в этой нищей и убогой азии.
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666

26 минут назад
Незначительная заслуга. Что ей мешает выступать на уровне слышащих бегунов? Пока инвалиды развлекаются, здоровые умирают в 50 лет.
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ирина

31 минуту назад
Молодец девочка!
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