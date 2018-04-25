Происшествия
сегодня, 16:16
Дело об избиении елецких врачей вскоре направят в суд
Группа молодых людей обвиняется в причинении телесных повреждений медицинским работникам из хулиганских побуждений
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Ельцу завершено расследование уголовного дела четырех жителей города, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц, из хулиганских побуждений) и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).
Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 января 2018 года один из обвиняемых, который накануне отмечал день рождения своего знакомого, был доставлен в больницу Ельца для оказания медицинской помощи. Пьяный пациент, неадекватно воспринял действия врачей, которые оказывали ему медицинскую помощь. Используя малозначительный повод, он и трое его знакомых, которые также были в состоянии алкогольного опьянения, избили медицинских работников. В результате заведующему отделением больницы, а также старшей медицинской сестре был причинен легкий вред здоровью, а врачу больницы причинен вред здоровью средней тяжести.
В ходе расследования обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела в отношении трёх обвиняемых направить с обвинительным заключением прокурору для последующего направления в суд.
Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Санкция ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В отношении ещё одного участника избиения медицинских работников, который является несовершеннолетним, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для последующего направления в суд с ходатайством о назначении принудительных мер воспитательного воздействия.
Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 января 2018 года один из обвиняемых, который накануне отмечал день рождения своего знакомого, был доставлен в больницу Ельца для оказания медицинской помощи. Пьяный пациент, неадекватно воспринял действия врачей, которые оказывали ему медицинскую помощь. Используя малозначительный повод, он и трое его знакомых, которые также были в состоянии алкогольного опьянения, избили медицинских работников. В результате заведующему отделением больницы, а также старшей медицинской сестре был причинен легкий вред здоровью, а врачу больницы причинен вред здоровью средней тяжести.
В ходе расследования обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела в отношении трёх обвиняемых направить с обвинительным заключением прокурору для последующего направления в суд.
Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Санкция ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В отношении ещё одного участника избиения медицинских работников, который является несовершеннолетним, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для последующего направления в суд с ходатайством о назначении принудительных мер воспитательного воздействия.
Должно быть!!!!
Ара