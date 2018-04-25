Происшествия

сегодня, 16:16

Дело об избиении елецких врачей вскоре направят в суд

2 689
#нападение на врачей #драка #избиение
Дело об избиении елецких врачей вскоре направят в суд

Группа молодых людей обвиняется в причинении телесных повреждений медицинским работникам из хулиганских побуждений

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Ельцу завершено расследование уголовного дела четырех жителей города, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц, из хулиганских побуждений) и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).
 
Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 января 2018 года один из обвиняемых, который накануне отмечал день рождения своего знакомого, был доставлен в больницу Ельца для оказания медицинской помощи. Пьяный пациент, неадекватно воспринял действия врачей, которые оказывали ему медицинскую помощь. Используя малозначительный повод, он и трое его знакомых, которые также были в состоянии алкогольного опьянения, избили медицинских работников. В результате заведующему отделением больницы, а также старшей медицинской сестре был причинен легкий вред здоровью, а врачу больницы причинен вред здоровью средней тяжести.

В ходе расследования обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела в отношении трёх обвиняемых направить с обвинительным заключением прокурору для последующего направления в суд.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Санкция ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении ещё одного участника избиения медицинских работников, который является несовершеннолетним, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для последующего направления в суд с ходатайством о назначении принудительных мер воспитательного воздействия.
2 689
#нападение на врачей #драка #избиение

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Должно быть!!!!

18 минут назад
Наказание по самой строгости этим утыркам безмозглым!
ответить

Ара

сегодня, 16:28
10лет без права переписки ара э
ответить

Еще в рубрике

Пожар уничтожил содержимое сарая
#Пожар #огонь
Пожар уничтожил содержимое сарая

сегодня, 14:59

Происшествия
Житель области нашел в поле патроны и получил год ограничения свободы
#боеприпасы #оружие
14
Житель области нашел в поле патроны и получил год ограничения свободы

сегодня, 14:45

Происшествия
В Липецке произошло тройное ДТП
#авария #ДТП
5
В Липецке произошло тройное ДТП

сегодня, 13:50

Происшествия
В Липецке сбили 11-летнюю девочку - водитель с места аварии скрылся
#авария #ДТП
13
В Липецке сбили 11-летнюю девочку - водитель с места аварии скрылся

сегодня, 08:56

Происшествия
Полицейские раскрыли январский угон
#угон
2
Полицейские раскрыли январский угон

сегодня, 08:41

Происшествия
В Матырском водохранилище всплыл труп
#труп #тело
24
В Матырском водохранилище всплыл труп

сегодня, 08:36

Происшествия