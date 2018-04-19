сегодня, 10:07
Несколько домов в центре Липецка остались без воды из-за аварии
Отключено водоснабжение на улицах Фрунзе, Скороходова и Коммунальной.
Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», всвязи с производством аварийно-восстановительных работ прекращена подача питьевой воды следующим потребителям в Липецке по ул. Фрунзе д. 15,27,29,30,32,34; по. Коммунальная д. 10,12; ул. Скороходова д. 11,19.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.
Bettova
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