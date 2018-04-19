Несколько домов в центре Липецка остались без воды из-за аварии

Отключено водоснабжение на улицах Фрунзе, Скороходова и Коммунальной.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», всвязи с производством аварийно-восстановительных работ прекращена подача питьевой воды следующим потребителям в Липецке по ул. Фрунзе д. 15,27,29,30,32,34; по. Коммунальная д. 10,12; ул. Скороходова д. 11,19.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.



