Общество

сегодня, 10:07

Несколько домов в центре Липецка остались без воды из-за аварии

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#водоснабжение
Несколько домов в центре Липецка остались без воды из-за аварии

Отключено водоснабжение на улицах Фрунзе, Скороходова и Коммунальной.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», всвязи с производством аварийно-восстановительных работ прекращена подача питьевой воды следующим потребителям в Липецке по ул. Фрунзе д. 15,27,29,30,32,34; по. Коммунальная д. 10,12; ул. Скороходова д. 11,19.  

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.





6 1111
#водоснабжение

Комментарии (6)

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Bettova

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Интересуюсь,

52 минуты назад
всвязи - это какая часть течи для редакторов Города 48?
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Вася

сегодня, 10:46
81 % избирателей, Пыня думает о нас сирых. денно и нощно. грех жаловаться.
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81 % избирателей

сегодня, 10:41
Нас все устраивает, хоть в гавне, но главное что есть пыня-фюрер!
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Ирина

сегодня, 10:33
Так это не центр. Центр у нас на площади Соборная, а там ниженка.
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Лиса

сегодня, 10:17
Отключили в 7 утра, а сообщили пять минут назад!
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