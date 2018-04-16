Отличники ЕГЭ поделятся опытом

Для выпускников-сирот проведут импровизированный социальный экзамен.

18 апреля на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» пройдет Всероссийская акция «100 баллов для победы». Как сообщает управление Образования и науки Липецкой области, акция проходит уже четвертый год подряд, в этом году она посвящена Году волонтёра и добровольца в России.



Ежегодно в рамках акции выпускники, получившие высокие и стобалльные результаты на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.



В Липецкой области участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» примут не только учащиеся одиннадцатых классов, но и учащиеся девятых и десятых классов, волонтёры от Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».



Впервые в Липецкой области в акции примут участие выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы» пройдет региональное мероприятие, направленное на выявление уровня социального ориентирования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.



Участие в импровизированном социальном экзамене примут более 60 выпускников из семи организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие будет направлено на выявление уровня теоретических знаний выпускников по шести основным направлениям: «Безопасность», «Социально-бытовые навыки», «Коммуникации», «Правовые знания», «Медицина», «Семейные отношения».



В рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы» в Липецкой области руководители области и выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ пообщаются с участниками проекта.