Общество

сегодня, 10:45

Отличники ЕГЭ поделятся опытом

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#ЕГЭ #образование

Для выпускников-сирот проведут импровизированный социальный экзамен.

18 апреля на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» пройдет Всероссийская акция «100 баллов для победы». Как сообщает управление Образования и науки Липецкой области, акция проходит уже четвертый год подряд, в этом году она посвящена Году волонтёра и добровольца в России.

Ежегодно в рамках акции выпускники, получившие высокие и стобалльные результаты на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

В Липецкой области участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» примут не только учащиеся одиннадцатых классов, но и учащиеся девятых и десятых классов, волонтёры от Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Впервые в Липецкой области в акции примут участие выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы» пройдет региональное мероприятие, направленное на выявление уровня социального ориентирования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Участие в импровизированном социальном экзамене примут более 60 выпускников из семи организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие будет направлено на выявление уровня теоретических знаний выпускников по шести основным направлениям: «Безопасность», «Социально-бытовые навыки», «Коммуникации», «Правовые знания», «Медицина», «Семейные отношения».

В рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы» в Липецкой области руководители области и выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ пообщаются с участниками проекта.
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#ЕГЭ #образование

Комментарии (2)

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Ктулху

сегодня, 11:20
Что бы набрать 100 баллов, надо готовится, Во первых школьный курс, учебники -читать. Второе решение задач. Задачи из серии "Решу ЕГЭ". И третье -при сдаче ЕГЭ есть такое понятие как дефицит времени. Поэтому для всех задач надо выработать алгоритм решения. И общий алгоритм для решения всех задач. Вот и всё, успехов Вам, выпускники 2018.
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02

сегодня, 11:13
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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