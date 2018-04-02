Завтра - всем в школу!

И "сменку" не забудьте.

Как стало известно GOROD48, власти приняли решение о прекращении карантина в школах города 3 апреля.



- Да, такое решение принято, - сообщил GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов. - Запрет остается лишь на крупные массовые мероприятия, не связанные с обучением.



Напомним, что общегородской карантин был введен 23 марта. В некоторых школах с 23 марта по 2 апреля были весенние каникулы. В связи с этим ребятня считает, что медики и педагоги украли у них законные выходные.

