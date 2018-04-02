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Завтра - всем в школу!

55 6239
#карантин
14
Завтра - всем в школу!

И "сменку" не забудьте.

Как стало известно GOROD48, власти приняли решение о прекращении карантина в школах города 3 апреля.

- Да, такое решение принято, - сообщил GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов. - Запрет остается лишь на крупные массовые мероприятия, не связанные с обучением. 

Напомним, что общегородской карантин был введен 23 марта. В некоторых школах с 23 марта по 2 апреля были весенние каникулы. В связи с этим ребятня считает, что медики и педагоги украли у них законные выходные.
55 6239
#карантин
14

Комментарии (55)

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ученик

2 минуты назад
https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3069796/ и кому верить одни говорят не будит каникул тут пишут будут ?
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p1ayer

3 минуты назад
прохожий, я не был на карантине xD
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123

3 минуты назад
прохожий, при том, что если школьники не питаются в школе, нет и прибыли от питания
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p1ayer

3 минуты назад
прохожий, лол ,у нас карантин совместили с каникулами.
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Витек

4 минуты назад
А родители больных детей не хотят их дома оставить? Пусть по лужам ходят и зарабатывают осложнение! Не отправляйте больных детей в школу, берите больничный и дальше разбирайте с ними учебную программу. Кто вас принуждает отправлять больных детей учиться? Бред какой-то, а не обсуждение.
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AveMaria

5 минут назад
Учитесь дети!
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прохожий

5 минут назад
Дебилизм, а причем здесь питание и карантин? Это совершенно разные структуры. Я думаю им то пофиг, будет карантин или его не будет.и их об этом никто и спрашивать не будет. плетете тут всякую хрень. Тут детишки пересрались, что им в школу завтра, а Вы тут ересть свою пишете.
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Школьник

6 минут назад
Ха ха, пересмотрели, у нас каникулы должны были быть со 2 апреля, а перенесли на время карантина :). Вот весь пересмотр. Т.е. на этой недели каникул уже не будет - * . :)
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Аптека

9 минут назад
Марш в школу неучи! Ну а потом сразу к нам. Мытвас уже заждались. А то выручки нет.
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Олечка

10 минут назад
Нормалек, и сменку не забудь
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