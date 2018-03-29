Спорт

сегодня, 17:11

Липецкие бойцы триумфально выступили в первенстве России (ФОТО)

292
#Рукопашный бой
1
Липецкие бойцы триумфально выступили в первенстве России (ФОТО)

Теперь в Липецке появились два победителя и два призера первенства России по рукопашному бою.

 Великолепно выступили липецкие рукопашники в Ростове-на-Дону в первенстве России среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет.

В этих соревнованиях выступали только лучшие из лучших: те бойцы, которые сначала доказали, что они сильнейшие в своих регионах, а затем попали в призеры первенств федеральных округов. В этой сильной компании на счету наших земляков 2 «золотые» и 2 «бронзовые» награды.

Буквально ураганом пронесся по своим соперникам Александр Соколов, одержавший 5 побед, в том числе несколько досрочно. Итог – титул победителя первенства России среди юношей 14-15 лет.

У Дарьи Полубоярцевой было меньше боев – «всего» три, но липчанка вышла победительницей в каждом из них и тоже заняла первое место.

Лишь одну схватку из пяти проиграл Ярослав Попов, уступивший в поединке за выход в финал, и в итоге занял третье место.

mmp0adml8eo.jpg

Дебютантка соревнований такого уровня Александра Наседкина тоже поднялась на нижнюю строчку пьедестала почета.

Четыре медалиста первенства России – это очень серьезный результат, которым не могут похвастаться даже представители многих крупных городов.

Подготовили спортсменов Игорь Воротынцев, Алан Качмазов, Андрей Шишкин.


292
#Рукопашный бой
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Юный липецкий гимнаст оказался «на коне»
#Спортивная гимнастика #спортивная школа №1
1
Юный липецкий гимнаст оказался «на коне»

сегодня, 16:14

Спорт
Липецкие снайперы победно протестировали новый вид стрельбы
#Пулевая стрельба
3
Липецкие снайперы победно протестировали новый вид стрельбы

сегодня, 15:58

Спорт
Дмитрий Куликов отказался от операции ради плей-офф НХЛ
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
3
Дмитрий Куликов отказался от операции ради плей-офф НХЛ

сегодня, 15:11

Спорт
Уголовное дело и отказ спонсора: как соперник «Металлурга» снялся с соревнований
#Футбол #"Металлург" #"Зенит"
Уголовное дело и отказ спонсора: как соперник «Металлурга» снялся с соревнований

сегодня, 09:50

Спорт
Данковские бойцы заставили зауважать себя в столице (ФОТО)
#Ушу-саньда
4
Данковские бойцы заставили зауважать себя в столице (ФОТО)

вчера, 21:04

Спорт
В Липецке сыграли в бильярд «без дураков»
#Бильярд
9
В Липецке сыграли в бильярд «без дураков»

вчера, 19:36

Спорт