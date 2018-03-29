Липецкие бойцы триумфально выступили в первенстве России (ФОТО)

Теперь в Липецке появились два победителя и два призера первенства России по рукопашному бою.

Великолепно выступили липецкие рукопашники в Ростове-на-Дону в первенстве России среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет.

В этих соревнованиях выступали только лучшие из лучших: те бойцы, которые сначала доказали, что они сильнейшие в своих регионах, а затем попали в призеры первенств федеральных округов. В этой сильной компании на счету наших земляков 2 «золотые» и 2 «бронзовые» награды.

Буквально ураганом пронесся по своим соперникам Александр Соколов, одержавший 5 побед, в том числе несколько досрочно. Итог – титул победителя первенства России среди юношей 14-15 лет.

У Дарьи Полубоярцевой было меньше боев – «всего» три, но липчанка вышла победительницей в каждом из них и тоже заняла первое место.

Лишь одну схватку из пяти проиграл Ярослав Попов, уступивший в поединке за выход в финал, и в итоге занял третье место.







Дебютантка соревнований такого уровня Александра Наседкина тоже поднялась на нижнюю строчку пьедестала почета.

Четыре медалиста первенства России – это очень серьезный результат, которым не могут похвастаться даже представители многих крупных городов.

Подготовили спортсменов Игорь Воротынцев, Алан Качмазов, Андрей Шишкин.