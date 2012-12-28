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вчера, 20:57
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Шок! В Рязани «Липецк» держался неплохо, но затем пропустил 8 шайб в третьем периоде

Наша команда начала чемпионат в НМХЛ с чувствительного поражения.

Сегодня свою первый матч в сезоне провели липецкие хоккеисты. Матч в гостях у «Рязани-ВДВ» получился равным только в двух первых периодах, по итогам которых счёт был 2:2, а затем неизвестно какая мха укусила липчан, но они умудрились пропустить 8 (!) безответных шайб в третьем периоде и в итоге были биты – 2:10.

С первым минут ворота нашей команды защищал 18-летний Михаил Хвалов, воспитанник санкт-петербуржского хоккея, перешедший к нам из системы ярославского «Локомотива».

В первой «пятёрке» на лёд вышли защитники Кирилл Варламов и Никита Головатюк, центрфорвард капитан команды Никита Попадьин, слева и справа в атаке соответственно Евгений Захаров и Илья Кравцов.

Рязанцы могли заранее считаться фаворитами этого поединка. Отчасти и из-за скомканной предсезонной подготовки МХК «Липецк», которому пришлось отменить несколько контрольных матчей. В итоге за целый месяц у команды была лишь одна возможность наиграть состав – в товарищеской игре в Мичуринске с МХК «Тамбов», которая завершилась почти как сегодняшний поединок – поражением 2:11.

Тем не менее, вначале матча «Липецк» выглядел весьма конкурентоспособным. На 10-й минуте липчане уже имели численное преимущество, но хозяева вновь нарушили правила – пользуясь отложенным штрафом, на площадку вместо вратаря вышел шестой полевой игрок нашей команды. Вшестером против четверых наши добились первого успеха: Кравцов забил из правого круга вбрасывания с передачи Головатюка – 1:0!

Хозяева отыгрались на 15-й минуте: Константин Кутырев взял игру на себя и поразил «девятку».

Липчане вновь вышли вперёд спустя всего 43 секунды: Матвей Иванов подкараулил шайбу на дальней штанге и поразил уже пустой угол ворот с передач Михаила Найденышева и Кирилла Панова – 2:1!

С этим счётом команды и ушли на перерыв. В первом периоде наши парни превзошли хозяев по числу бросков в свор ворот – 22-17, но уже во втором отрезке тучи начали сгущаться над липчанами. Статистика бросков во втором периоде – 34-9 (!) уже не в нашу пользу. Правда. Цели достиг лишь один «выстрел» хозяев – на исходе 34-й минуты в равенстве отличился Александр Шемаров – 2:2.

А затем наступил кошмарный третий период. В среднем наша команда пропускала один гол каждые 2,5 минуты игры. Шесть шайб побывали в наших воротах в равных составах, одна в меньшинстве и одна в большинстве. Возможно, липчанам не хватило глубины состава, ведь тренеры Алексей Сынков и Сергей Рыбин сумели выставить на матч лишь 3 полноценные пятёрки.

В итоге у хозяев «дубли» оформили Шемаров, Никита Лихтарь, Данила Данилов, по одному разу отличились Кутырев, Кирилл Князев, Даниил Балдаев и Данила Костылев.

Завтра в Рязани состоится повторный поединок.

Фото МХК "Рязань"
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
вчера, 22:38
Может быть, повторный поединок не нужно проводить?
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Танкист
вчера, 22:24
Хорош мучить липецкий хоккей,пора совсем закрыться и распустить спортсменов.
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Алкан с ЛТЗ
вчера, 21:27
А-ха-ха-ха-ххххаааа!!!!!
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