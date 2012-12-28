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Происшествия
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вчера, 14:19
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Подозреваемого в нанесении смертельных побоев соседу арестовали на два месяца
54-летнему мужчине вменяют причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.
Гязинским МСО СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, 7 октября нетрезвый подозреваемый, в своем гараже на улице Школьной в селе Доброе во время ссоры жестоко избил соседа. От закрытой черепно-мозговой травмы 57-летний мужчина умер.
Вину в совершении преступления подозреваемый признаёт. Санкция вменяемой ему статьи — до 15 лет лишения свободы.
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