Подозреваемого в нанесении смертельных побоев соседу арестовали на два месяца

54-летнему мужчине вменяют причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.

Липецкий районный суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца 54-летнего мужчину, подозреваемого в несении смертельных побоев соседу. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 октября в селе Доброе был обнаружен труп 57-летнего мужчины с тяжкими телесными повреждениями.Гязинским МСО СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, 7 октября нетрезвый подозреваемый, в своем гараже на улице Школьной в селе Доброе во время ссоры жестоко избил соседа. От закрытой черепно-мозговой травмы 57-летний мужчина умер.Вину в совершении преступления подозреваемый признаёт. Санкция вменяемой ему статьи — до 15 лет лишения свободы.