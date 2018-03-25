Общество
сегодня, 14:14
Липецкая мэрия отчиталась о наличии в городе 400 туалетов
Депутат, перед которым отчитывалась мэрия, не поверил
Как пишет на своей страничке "ВКонтакте" депутат облсовета Андрей Трофименков, в Липецке 400 бесплатных туалетов.
"Друзья, меня эта информация удивила, как и многих из вас! Кто-нибудь видел хотя бы 10 из них???
Подчеркиваю - это не мои данные. Сведения получены из ответа мэрии на мой запрос о биотуалетах на конечных остановках общественного транспорта (прилагаю)
Почему же тогда липчане так часто жалуются на отсутствие туалетов (исходя из анализа обращений граждан в мою электронную приемную)?
Запросил в мэрии список этих 400 туалетов. Размещу на своей странице".
"Друзья, меня эта информация удивила, как и многих из вас! Кто-нибудь видел хотя бы 10 из них???
Подчеркиваю - это не мои данные. Сведения получены из ответа мэрии на мой запрос о биотуалетах на конечных остановках общественного транспорта (прилагаю)
Почему же тогда липчане так часто жалуются на отсутствие туалетов (исходя из анализа обращений граждан в мою электронную приемную)?
Запросил в мэрии список этих 400 туалетов. Размещу на своей странице".
Ха
верим конечно
Гидравлический Ампер
Народу
Пчто?
Народу
Статист
у вас тоже дрищ после разливного пива
Пардон
Мога быть,мога быть..