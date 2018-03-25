Общество

сегодня, 14:14

Липецкая мэрия отчиталась о наличии в городе 400 туалетов

35 1423
#туалет
3
Липецкая мэрия отчиталась о наличии в городе 400 туалетов

Депутат, перед которым отчитывалась мэрия, не поверил

Как пишет на своей страничке "ВКонтакте" депутат облсовета Андрей Трофименков, в Липецке 400 бесплатных туалетов. 

"Друзья, меня эта информация удивила, как и многих из вас! Кто-нибудь видел хотя бы 10 из них???

Подчеркиваю - это не мои данные. Сведения получены из ответа мэрии на мой запрос о биотуалетах на конечных остановках общественного транспорта (прилагаю)

Почему же тогда липчане так часто жалуются на отсутствие туалетов (исходя из анализа обращений граждан в мою электронную приемную)?

Запросил в мэрии список этих 400 туалетов. Размещу на своей странице".







35 1423
#туалет
3

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ха

1 минуту назад
У нас во дворе есть общественный туалет с сзади мусорки с видом на детскую площадку и жилые дома , весь центральный рынок туда ходит , не верите приезжайте поглядите с торца магазина пятерочка у центрального рынка
ответить

верим конечно

4 минуты назад
что ни новость от власти местной - какое то чудовищное запредельное вранье, они как в другом измерении и на другой планете живут. Планете Вранья...
ответить

Гидравлический Ампер

5 минут назад
По всей видимости в эти 400 входят подъезды и лифты.
ответить

Народу

8 минут назад
Народ, вас в Липецкой области 81% всем довольных!
ответить

Пчто?

8 минут назад
Мога быть,...тут от липецких властей сюрпризов не огрести. Можно подумать при Ельцине было все лучше!?
ответить

Народу

9 минут назад
Что ты зацыклился на Королёве! Смотри ширше! Власть то вся Путинская!!!
ответить

Статист

11 минут назад
(В настоящем списке приведены все улицы, проспекты, переулки, площади, проезды, бульвары и прочие геонимы Липецка. По состоянию на 2012 год в городе насчитывалось 739 улиц, в том числе 3 проспекта, 111 переулков, 23 площади, 20 проездов, 2 бульвара, 5 шоссе, а также приравненные по статусу к улицам 4 квартала, 3 посёлка и 3 группы домов МПС. Из этого числа 3 улицы существуют пока только в проекте. В перечень включены 4 площади (Кольцевая, Космонавтов, Танкистов и Рыночная), которые официально считаются безымянными, но обозначаются под этими именами на современных картах Липецка. Список представлен в табличном виде и составлен на основе откорректированного классификатора дорожно-уличной сети города и списка улиц, подготовленного областным статистическим управлением ко всероссийской переписи населения 2010 года)Неплохо,почти один туалет на две улицы..
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

13 минут назад
Да, четыреста толчков было бы не плохо.
ответить

Пардон

16 минут назад
Пусть Зиборова из счетной палаты проверит их наличие и деньги видимо на них выделяются из бюджета....
ответить

Мога быть,мога быть..

19 минут назад
ПРОГОЛОСОВАЛИ???? Теперь ещё 6(шесть)лет заткнитесь! Выбрали себе хомут, несите и не мявкойте,!!" ОП" просто РАБ своей системы. Он-бы рад сказать правду, дык кто-0ж ему даст??? Я далеко не друг ТРОФИМЕНКОВУ( скорее наоборот)НО здесь он оказался чудовищно прав:__ как перед выборами Жириновский спросил у СУКИобчак, __"сколько стоит проезд в метро???", так и здесь::: САМЫЙ простой вопрос :: АДРЕС ТУАЛЕТА и ГОД СОБЫТИЯ, в КОТОРЫЙ ОН( чиновник давший такую дезу) __нагадил паррдон_ПОСЕТИЛ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?? Ну чё слабо??? "НАШИ "законно-избранные ЧИНЫ, похоже научились гадить в окна своих служебных машин, а "помеченые" места отмечать как туалеты! Вот и вся разгадка.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На звоннице Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря установлены куранты
#куранты #Лебедянь
На звоннице Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря установлены куранты

12 минут назад

Общество
«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь
#маршрут выходного дня #застывшее время
4
«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь

сегодня, 12:22

Общество
Ремонтировать подъезд в липецком доме управляшку заставила Госжилиспекция
#ремонт
7
Ремонтировать подъезд в липецком доме управляшку заставила Госжилиспекция

сегодня, 11:45

Общество
Тревога: Семен пропал! (ФОТО)
#Нелепости #несуразности
7
Тревога: Семен пропал! (ФОТО)

сегодня, 11:22

Общество
Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий
#архиепископ #епархия
38
Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий

вчера, 13:05

Общество
Пока не так страшен коллапс, как его малюют
#Петровский мост #транспорт
125
Пока не так страшен коллапс, как его малюют

вчера, 12:27

Общество