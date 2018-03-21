Происшествия

сегодня, 12:32

Из сельского дома украли 15 бутылок вина

3 423
#кража
Из сельского дома украли 15 бутылок вина

Полиция установила причастных к серии краж.

Вчера в 09:30 в ДЧ МО МВД России «Тербунский» поступило сообщение жительницы деревни Петровское о том, что неизвестные лица, путем взлома пластикового окна с тыльной стороны пытались проникнуть в ее жилой дом.

Сотрудниками уголовного розыска установлены личности подозреваемых и приняты меры к их задержанию. Установлено, что один из подозреваемых неработающий ранее судимый за кражу 25-летний гражданин, второй - ранее несудимый 26-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу. Подозреваемые задержаны.

Также при отработке данных лиц, было установлено, что вечером 18 февраля аналогичным путем они проникли в жилой дом 49-летнего жителя села Тербуны, который сейчас находится в Москве. Из сельского дома злооумышленники совершили хищение сварочного аппарата, перфоратора, блока сигарет и 15 бутылок вина. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража.

Расследование проводит следственное отделение МО МВД России «Тербунский», сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
3 423
#кража

Комментарии (3)

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а что не понятно?

35 минут назад
гость 555,
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гость 555

53 минуты назад
ничеси,, сам то хоть понял,что написал?
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ничеси,

сегодня, 13:08
Тербунарии по московиям разьезжают
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