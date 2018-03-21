Из сельского дома украли 15 бутылок вина

Полиция установила причастных к серии краж.

Вчера в 09:30 в ДЧ МО МВД России «Тербунский» поступило сообщение жительницы деревни Петровское о том, что неизвестные лица, путем взлома пластикового окна с тыльной стороны пытались проникнуть в ее жилой дом.



Сотрудниками уголовного розыска установлены личности подозреваемых и приняты меры к их задержанию. Установлено, что один из подозреваемых неработающий ранее судимый за кражу 25-летний гражданин, второй - ранее несудимый 26-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу. Подозреваемые задержаны.



Также при отработке данных лиц, было установлено, что вечером 18 февраля аналогичным путем они проникли в жилой дом 49-летнего жителя села Тербуны, который сейчас находится в Москве. Из сельского дома злооумышленники совершили хищение сварочного аппарата, перфоратора, блока сигарет и 15 бутылок вина. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража.



Расследование проводит следственное отделение МО МВД России «Тербунский», сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.