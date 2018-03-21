Следствие просит помощи липчан в поисках матери, выбросившей ребенка

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по факту обнаружения тела младенца на заводе по переработке бытовых отходов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По данным следствия, вечером 15 марта 2018 года при сортировке бытовых отходов работниками мусороперерабатывающего предприятия обнаружено тело новорожденной девочки . Установлено, что роды прошли вне больницы. Девочка появилась на свет живой и доношенной. Признаков насильственной смерти на ее тельце не обнаружены. Точная причина гибели новорожденной устанавливается.

В настоящее время проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Следствие обращается к тем, кто знает женщину, которая была беременной, а потом не видел ее или видел без признаков беременности и без ребенка, просьба обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (4742) 39 98-27, 8 (4742) 356391 или короткому номеру 123.