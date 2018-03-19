сегодня, 12:11
6 водных объектов расчищено в Липецкой области
22 марта на всей планете отмечают Всемирный день воды, или Всемирный день водных ресурсов.
За 2017 год по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение объёма сбрасываемых сточных вод на 6,35 миллиона кубических метров и массы загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод водопользователями на 612,5 тонны.
Сумма предотвращённого экологического ущерба в результате реализации водоохранных мероприятий составила 113,5 миллиона рублей.
В 2017 году расчищено шесть водных объектов в Добровском, Задонском, Чаплыгинском, Тербунском, Добринском районах. В результате прирост водных ресурсов составил 276,6 тысячи кубических метров.
В 2018 году будут проведены работы по расчистке семи водных объектов в Данковском, Добровском, Елецком, Становлянском, Тербунском районах и городе Липецке.
С 2016 года выполняется расчистка участка реки Становая Ряса в Чаплыгине, протяжённостью 5,65 километра. Окончание работ планируется в 2018 году.
С 2014 года на территории Липецкой области реализуется масштабный проект, рассчитанный на шесть лет, – экологическая реабилитация реки Воронеж с общей протяжённостью расчищаемого участка 37,6 километра. В 2017 году начато проектирование III этапа экологической реабилитации реки Воронеж.
олегого
48й
??????