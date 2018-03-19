Общество

сегодня, 12:11

6 водных объектов расчищено в Липецкой области

3 521
#экология #реки
1
6 водных объектов расчищено в Липецкой области

22 марта на всей планете отмечают Всемирный день воды, или Всемирный день водных ресурсов.

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, выполнение водоохранных мероприятий способствует улучшению экосистемы водоёмов и прилегающих к ним территорий. В 2017 году управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проделало значительную работу по улучшению качества сбрасываемых сточных вод в водные объекты региона.

За 2017 год по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение объёма сбрасываемых сточных вод на 6,35 миллиона кубических метров и массы загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод водопользователями на 612,5 тонны.

Сумма предотвращённого экологического ущерба в результате реализации водоохранных мероприятий составила 113,5 миллиона рублей.

В 2017 году расчищено шесть водных объектов в Добров­ском, Задонском, Чаплыгинском, Тербунском, Добринском районах. В результате прирост водных ресурсов составил 276,6 тысячи кубических метров.

В 2018 году будут проведены работы по расчистке семи водных объектов в Данковском, Добровском, Елецком, Становлянском, Тербунском районах и городе Липецке.

С 2016 года выполняется расчистка участка реки Становая Ряса в Чаплыгине, протяжённостью 5,65 километра. Окончание работ планируется в 2018 году.

С 2014 года на территории Липецкой области реализуется масштабный проект, рассчитанный на шесть лет, – экологическая реабилитация реки Воронеж с общей протяжённостью расчищаемого участка 37,6 километра. В 2017 году начато проектирование III этапа экологической реабилитации реки Воронеж.

3 521
#экология #реки
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

олегого

10 минут назад
Тракторный чистили и все равно все в водорослях....... Где трамваи Московские для Липецка уже конец марта......
ответить

48й

43 минуты назад
Ну и славно! Главное, чтоб пляжи не закрывали как обычно в самый разгар сезона!
ответить

??????

53 минуты назад
Кто бы оказал помощь с очистке загубленного Силикатным заводом озера ря дом о одноименным поселком?
ответить

Еще в рубрике

#ЕГЭ #выпускники
Выпускники прошлых лет, желающие сдавать ЕГЭ, должны получить уведомление

3 минуты назад

Общество
В Данковском районе горел дом
В Данковском районе горел дом

9 минут назад

Общество
Жители Задонска «закликают» весну
#Народный фольклор
Жители Задонска «закликают» весну

47 минут назад

Общество
Ельчанка слетала в Испанию с Егором Кридом
#Егор Крид #Холостяк #Ольга Ломакина
Ельчанка слетала в Испанию с Егором Кридом

49 минут назад

Общество
Барбекю на детской площадке насмешило ельчан
#шашлыки #детская площадка
3
Барбекю на детской площадке насмешило ельчан

сегодня, 12:16

Общество
Демография в Елецком районе оставляет желать лучшего
#демография #смертность
1
Демография в Елецком районе оставляет желать лучшего

сегодня, 12:15

Общество