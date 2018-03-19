6 водных объектов расчищено в Липецкой области

22 марта на всей планете отмечают Всемирный день воды, или Всемирный день водных ресурсов.

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, выполнение водоохранных мероприятий способствует улучшению экосистемы водоёмов и прилегающих к ним территорий. В 2017 году управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проделало значительную работу по улучшению качества сбрасываемых сточных вод в водные объекты региона.

За 2017 год по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение объёма сбрасываемых сточных вод на 6,35 миллиона кубических метров и массы загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод водопользователями на 612,5 тонны.

Сумма предотвращённого экологического ущерба в результате реализации водоохранных мероприятий составила 113,5 миллиона рублей.

В 2017 году расчищено шесть водных объектов в Добров­ском, Задонском, Чаплыгинском, Тербунском, Добринском районах. В результате прирост водных ресурсов составил 276,6 тысячи кубических метров.

В 2018 году будут проведены работы по расчистке семи водных объектов в Данковском, Добровском, Елецком, Становлянском, Тербунском районах и городе Липецке.

С 2016 года выполняется расчистка участка реки Становая Ряса в Чаплыгине, протяжённостью 5,65 километра. Окончание работ планируется в 2018 году.

С 2014 года на территории Липецкой области реализуется масштабный проект, рассчитанный на шесть лет, – экологическая реабилитация реки Воронеж с общей протяжённостью расчищаемого участка 37,6 километра. В 2017 году начато проектирование III этапа экологической реабилитации реки Воронеж.