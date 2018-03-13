Общество

сегодня, 14:43

Липецкому водителю признались в любви, изрисовав машину

12 3389
#автомобиль #рисунок
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Липецкому водителю признались в любви, изрисовав машину

Правда, какого пола водитель – неизвестно

На улице Советской изрисовали автомобиль «Дэу», который припаркован у ворот. Возможно художниками оказались те, кто не мог попасть за ворота из-за этой машины.

Но на этот раз рисунки оказались безобидными, не матерными, что в Липецке иногда практикуется с машинами автохамов. Впрочем, судя по стилю, художник мог и не ставить целью отомстить водителю, а на самом деле, просто так признался в любви.

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12 3389
#автомобиль #рисунок
1

Комментарии (12)

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100%

18 минут назад
монтажной пены в глушитель и ерметика вдоль кузова тех. швов
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Сосед

25 минут назад
Честно признаюсь, но иногда так хочется изрисовать машины автохамов, ставящих машину там, где нормальные водители ставят 2 или 3 машины. Резать и царапать не надо, а вот так, чтобы несколько часов оттирал, можно... И ведь ставят по-уродски не те, кто парковаться не умеют, а те, кому на всех...
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к ардаш

45 минут назад
Ну и что моя ласточка пострадала .уже отмыл .я к корешу приезжал погостить поддельник мой бывший у хозяина на пятерике гостили
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Весна

сегодня, 15:46
Это Нонка влюбилась в * . Гормоны идут на взрыв, весеннее обострение.
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skrip

сегодня, 15:35
И пешеходов зеленкой поливать .В прынципе тоже смывается .Только со временем.Профилатктика понимаш ли.
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нормальные дела

сегодня, 15:34
для подтверждения этих слов надо было лобовое стекло выбить!
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ПЕРЕЦ

сегодня, 15:31
МОЖЕТ УВИДЕЛА ЗНАКОМЫЕ СЕДЕНЬЯ
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ротманс лайтс

сегодня, 15:15
прикольно
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водитель дэу

сегодня, 15:00
ну эта краска легко смывается , для особо впечатлительных, просто машину помыть надо будет теперь конечно)
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! ! !

сегодня, 14:52
побольше такого искусства! автохамы может думать начнут ...
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