Липецкому водителю признались в любви, изрисовав машину

Правда, какого пола водитель – неизвестно

На улице Советской изрисовали автомобиль «Дэу», который припаркован у ворот. Возможно художниками оказались те, кто не мог попасть за ворота из-за этой машины.

Но на этот раз рисунки оказались безобидными, не матерными, что в Липецке иногда практикуется с машинами автохамов. Впрочем, судя по стилю, художник мог и не ставить целью отомстить водителю, а на самом деле, просто так признался в любви.