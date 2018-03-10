Ельчане спасли пытавшегося спрыгнуть с моста парня

Этой ночью с Каракумского моста в Ельце пытался спрыгнуть юноша.

Как сообщают очевидцы, трагедию предотвратили водители такси и неравнодушные горожане. Они сняли парня с опасной высоты, вызвали сотрудников МЧС и "скорую". К спасательной операции присоединился проезжавший мимо экипаж полиции.



Последние усадили юношу в свою машину и отвезли для дальнейшего оказания помощи.

