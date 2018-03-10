Происшествия
вчера, 17:01
Ельчане спасли пытавшегося спрыгнуть с моста парня
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Этой ночью с Каракумского моста в Ельце пытался спрыгнуть юноша.
Как сообщают очевидцы, трагедию предотвратили водители такси и неравнодушные горожане. Они сняли парня с опасной высоты, вызвали сотрудников МЧС и "скорую". К спасательной операции присоединился проезжавший мимо экипаж полиции.
Последние усадили юношу в свою машину и отвезли для дальнейшего оказания помощи.
Последние усадили юношу в свою машину и отвезли для дальнейшего оказания помощи.
24 4792
ЗлойБот™
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