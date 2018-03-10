Происшествия

вчера, 17:01

Ельчане спасли пытавшегося спрыгнуть с моста парня

24 4792
#падение с высоты
4
Ельчане спасли пытавшегося спрыгнуть с моста парня

Этой ночью с Каракумского моста в Ельце пытался спрыгнуть юноша. 

Как сообщают очевидцы, трагедию предотвратили водители такси и неравнодушные горожане. Они сняли парня с опасной высоты, вызвали сотрудников МЧС и "скорую". К спасательной операции присоединился проезжавший мимо экипаж полиции. 

Последние усадили юношу в свою машину и отвезли для дальнейшего оказания помощи.
24 4792
#падение с высоты
4

Комментарии (24)

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ЗлойБот™

6 минут назад
Всю тут текстопоносную ересь пишу я известный тут пр икормленный мгеровский П. И. Д. О. Р Палка, Барракуда, Гильотина, Штифт, Вентиль, Штопор, Шомпол, Шкворень, Каток, НКВД, АВИР, Индезит и прочее. Я пособник фашистской партии жуликов и воров, и враг русского народа. Так как я по происхождению понаехавшая сюда чумота и не знаю РУССКОГО языка, то пишу свою агитацию с ошибками. Знаю характерный набор заученных в своей конторе П.И.Д.А.Р.А.С.О.В слов: агенты госдепа, похлебка, печенюшки, бандеровцы, американские жополизы, краковская колбаса, завистливый хохленок, поспинздили люки, стиноловский автобус, жигули гнилые, укропы, анальный, грудинкин, наш Президент, Всех нормальных людей, недовольных беспределом, творящимся в стране, обзываю хохлами. Вообщем какие мы агитаторы – такой и у нас кандидат (пуйло)!!! Сделайте соответствующие для себя выводы, когда в марте пойдете на выборы.
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ЗлойБот™

7 минут назад
Вот до чего мы путлеровские шестерки - пособники фашистов людей доведи!
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ирина48

сегодня, 02:26
Бывает и у баб нытьё и депессуха, но берем же себе в руки... А мужику,защитнику родины сопли жевать и привлекать к себе внимание таким способом как то неудобно должно быть. P.S извозчику,сам себе работу выбрал ,сиди,рули и улыбайся;)раз на большее неспособен.
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Sergey

сегодня, 01:55
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
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Olivia Webster

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трутень-захребетник

сегодня, 00:55
полицаи - друзья населения,преисполнены заботы о согражданах почти как анискин .
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ЗлойБот™

сегодня, 00:28
Ярый адепт Алексея Анального! Его кандЫдата уголовника не допустили до выборов, вот с горя решил с моста сигануть.
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Валеро

сегодня, 00:06
Один елец на слуху
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Гроб

вчера, 23:59
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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