В Липецкой области упали цены на лекарства

Таковы данные Росздравнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения представила данные по динамике цен на лекарства в регионах России в период с января 2017 по январь 2018 года. Мониторинг проведен в категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



Липецкая область дала хорошие показатели в части цен на лекарства из перечня ЖНЛП. Стоимость применяемых в амбулаторном лечении препаратов упала на 2,9%, а их же цена при закупке снизилась на 2,6-2,8%. Отпускная цена в рознице упала на 0,5-0,7%. Дешевые препараты, чья цена ниже 50 рублей, снизились в стоимости на 3,2%. До 2,4% упала цена на недорогие импортные таблетки.



Лекарства ценой до 500 рублей упали в стоимости до 3,2%. Значительнее всего снизилась цена на импортные препараты иностранного производства, используемые в амбулаторном лечении — до 5,7%. Лекарства дороже 500 рублей упали цене на 1,5-1,8%. В случае происхождения из-за рубежа стоимость препаратов уменьшилась всего на 1,3%.



В целом цены на отечественные лекарства за год в Липецкой области снизились на 4,7%, на импортные препараты — на 1,5%.