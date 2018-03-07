Общество

сегодня, 14:28

В Липецкой области упали цены на лекарства

6 536
#лекарства #цена
2
В Липецкой области упали цены на лекарства

Таковы данные Росздравнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения представила данные по динамике цен на лекарства в регионах России в период с января 2017 по январь 2018 года. Мониторинг проведен в категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Липецкая область дала хорошие показатели в части цен на лекарства из перечня ЖНЛП. Стоимость применяемых в амбулаторном лечении препаратов упала на 2,9%, а их же цена при закупке снизилась на 2,6-2,8%. Отпускная цена в рознице упала на 0,5-0,7%. Дешевые препараты, чья цена ниже 50 рублей, снизились в стоимости на 3,2%. До 2,4% упала цена на недорогие импортные таблетки.

Лекарства ценой до 500 рублей упали в стоимости до 3,2%. Значительнее всего снизилась цена на импортные препараты иностранного производства, используемые в амбулаторном лечении — до 5,7%. Лекарства дороже 500 рублей упали цене на 1,5-1,8%. В случае происхождения из-за рубежа стоимость препаратов уменьшилась всего на 1,3%.

В целом цены на отечественные лекарства за год в Липецкой области снизились на 4,7%, на импортные препараты — на 1,5%.
6 536
#лекарства #цена
2

Комментарии (6)

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ага

6 минут назад
ну да,виагра в натуре подешевела,побегу затариваться ,ато к праздникам рассхватают
ответить

Бабушка

сегодня, 15:37
у нас денежки уже даже на лекарства не хватаеть воть они и дешевеют
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 15:29
НЕ ВЕРЬТЕ ВСЕ ЭТО ВРАНЬЕ ПОД ВЫБОРЫ
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Горожанин

сегодня, 15:23
2, пробовал ?
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2

сегодня, 15:21
Это БАДы, и эффекта никакого нет.Развод
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Горожанин

сегодня, 15:05
Судя по фото, подешевели таблетки для стояка.
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