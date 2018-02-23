Происшествия

сегодня, 12:22

Грабители под видом полицейских напали на дом фермеров

27 2065
#грабеж
4
Грабители под видом полицейских напали на дом фермеров

Дерзкое преступление было совершено 22 февраля в Добринском районе.

Как стало известно GOROD48 вчера вечером в селе Талицкий Чамлык Добринского района ограбили дом фермерской семьи.

Один из грабителей одетый в форму полицейского постучал в дом фермеров и заявил, что ему необходимо просмотреть записи с камеры наблюдения установленной на здании. Следом за ним в дом ворвались еще двое в масках.

- Грабители связали 47-летнюю хозяйку дома и, под угрозой применения оружия, забрали золотые украшения, деньги, ключи от автомобиля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Преступники объявлены в розыск, при себе у них может быть полицейская форма и маски.
27 2065
#грабеж
4

Комментарии (27)

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skrip

16 минут назад
Если можно опишите как выглядит маска полицейского.Из фильма Крик или Маска.
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НЕТУ АРЕНДЫ

17 минут назад
НА ПРУДЫ НЕТУ АРЕНДЫ 6кам неверти. ЛОЖиПАНТЫ
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23Nдетсад

44 минуты назад
Это на киа госномер 111 регион 777 от погони уходил. А нам что, без праздников?
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Пруды. захвачены бывшими ментами

сегодня, 14:01
Рыбаки липецкой облости ПРОСНИТЕСЬ ВСЕ пруды незаконо захвачены. Бывшими. Ментами
ответить

Пруды. захвачены бывшими ментами

сегодня, 14:01
Рыбаки липецкой облости ПРОСНИТЕСЬ ВСЕ пруды незаконо захвачены. Бывшими. Ментами
ответить

Вскрытие

сегодня, 13:45
Малолетки, поймают.
ответить

сосед

сегодня, 13:41
дело тухлое.
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18.03.2018

сегодня, 13:41
вот что значит постоянная фальсификация выборов
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житель

сегодня, 13:35
некуй всех в дом пускать,ментов в том числе!
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франк

сегодня, 13:27
Или нет. Машина у преступников была. А вот ключей нет .) вот и украли) только ключи
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