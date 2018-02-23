Происшествия
сегодня, 12:22
Грабители под видом полицейских напали на дом фермеров
Дерзкое преступление было совершено 22 февраля в Добринском районе.
Как стало известно GOROD48 вчера вечером в селе Талицкий Чамлык Добринского района ограбили дом фермерской семьи.
Один из грабителей одетый в форму полицейского постучал в дом фермеров и заявил, что ему необходимо просмотреть записи с камеры наблюдения установленной на здании. Следом за ним в дом ворвались еще двое в масках.
- Грабители связали 47-летнюю хозяйку дома и, под угрозой применения оружия, забрали золотые украшения, деньги, ключи от автомобиля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Преступники объявлены в розыск, при себе у них может быть полицейская форма и маски.
Один из грабителей одетый в форму полицейского постучал в дом фермеров и заявил, что ему необходимо просмотреть записи с камеры наблюдения установленной на здании. Следом за ним в дом ворвались еще двое в масках.
- Грабители связали 47-летнюю хозяйку дома и, под угрозой применения оружия, забрали золотые украшения, деньги, ключи от автомобиля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Преступники объявлены в розыск, при себе у них может быть полицейская форма и маски.
skrip
НЕТУ АРЕНДЫ
23Nдетсад
Пруды. захвачены бывшими ментами
Пруды. захвачены бывшими ментами
Вскрытие
сосед
18.03.2018
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франк