Грабители под видом полицейских напали на дом фермеров

Дерзкое преступление было совершено 22 февраля в Добринском районе.

Как стало известно GOROD48 вчера вечером в селе Талицкий Чамлык Добринского района ограбили дом фермерской семьи.



Один из грабителей одетый в форму полицейского постучал в дом фермеров и заявил, что ему необходимо просмотреть записи с камеры наблюдения установленной на здании. Следом за ним в дом ворвались еще двое в масках.



- Грабители связали 47-летнюю хозяйку дома и, под угрозой применения оружия, забрали золотые украшения, деньги, ключи от автомобиля, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Преступники объявлены в розыск, при себе у них может быть полицейская форма и маски.

