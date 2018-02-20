Происшествия

сегодня, 13:05

За убийство соседа из-за собаки житель Липецка получил 17 лет

11 1186
#убийство
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За убийство соседа из-за собаки житель Липецка получил 17 лет

Приговором Липецкого районного суда липчанин признан виновным в покушении на убийство и убийстве своих соседей.  

Как установлено материалами уголовного дела, летом 2016 года, обнаружив во дворе дома труп своей собаки, подсудимый заподозрил, что к смерти животного причастны соседи. Вооружившись ножом, мужчина решил выяснить с ними отношения.

В ходе возникшей ссоры  он  нанес соседке удар ножом в живот. Потерпевшая попыталась убежать, однако подсудимый догнал ее и нанес еще один удар ножом в грудь.

На крики женщины подоспела помощь, что и спасло ей жизнь.    

Не успокоившись,  подсудимый  нанес не менее 15 ударов  ножом другому соседу, которого также подозревал в причастности к гибели своей собаки.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Действия подсудимого органами следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Учитывая общественный резонанс, который вызвало совершенное преступление, государственное обвинение по делу поддержал прокурор района Качалкин И.А.

По результатам судебного слушания  суд приговорил преступника к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы. 


11 1186
#убийство
1

Комментарии (11)

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Ниженка

1 минуту назад
частный сектор полон злобы. все ненавидят друг друга ,и всех вокруг. там с детства это настаивают на крови. -брехать и делить межу ,мое мое,и твое мое. ..за вишенку свесившуюся через забор убить могут.
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Animal planet

15 минут назад
Жалко мужчину,ведь друга защищал,за что 17 лет,да еще и строго режима??? Серийным маньякам и педофилам и то меньше дают.Сил и терпения тебе человек!
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однако

34 минуты назад
Иная собака намного умнее человека. Правда, выбирать надо не дом, а соседей.
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Нонка

38 минут назад
И ВЕДЬ УВЕРЕН ЧТО ПРАВ-ГУСАК
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собака друг человека

44 минуты назад
За АЛАБАЯ на ремни порежу любого
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Липчанин

52 минуты назад
Нет страшнее дебилов, чем дебилы по соседству.......
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s

56 минут назад
Так кто собаку убил? Прокурор выяснил?
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максим белов

сегодня, 13:27
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Много как присудили

сегодня, 13:25
Обычно столько за одного не дают, а это прямо жесть, собака лучше человека, за нее и на мокруху
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Колхозан

сегодня, 13:18
Сумасшедший какой-то! Его пожизненно в клетку и колоть успокоительными этого козла!!!
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