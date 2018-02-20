За убийство соседа из-за собаки житель Липецка получил 17 лет

Приговором Липецкого районного суда липчанин признан виновным в покушении на убийство и убийстве своих соседей.

Как установлено материалами уголовного дела, летом 2016 года, обнаружив во дворе дома труп своей собаки, подсудимый заподозрил, что к смерти животного причастны соседи. Вооружившись ножом, мужчина решил выяснить с ними отношения.

В ходе возникшей ссоры он нанес соседке удар ножом в живот. Потерпевшая попыталась убежать, однако подсудимый догнал ее и нанес еще один удар ножом в грудь.

На крики женщины подоспела помощь, что и спасло ей жизнь.

Не успокоившись, подсудимый нанес не менее 15 ударов ножом другому соседу, которого также подозревал в причастности к гибели своей собаки.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Действия подсудимого органами следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Учитывая общественный резонанс, который вызвало совершенное преступление, государственное обвинение по делу поддержал прокурор района Качалкин И.А.

По результатам судебного слушания суд приговорил преступника к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы.



