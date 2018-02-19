Общество

вчера, 17:40

Шествие в Ельце возглавила Олимпиада Масленовна

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#масленица
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Шествие в Ельце возглавила Олимпиада Масленовна

Масленица в Ельце проходила шумно, с огоньком и гусиными боями

Как сообщает администрация Ельца, тысячи горожан весело и с пользой провожали зиму. Русское национальное гулянье было любовно воспроизведено на основе исторических данных о елецких масленичных традициях, их и положили в основу современного празднества. Был здесь и особый елецкий Петрушка, главный персонаж народных гуляний, и яркое самобытное масленичное шествие. По главной улице праздника — улице Коммунаров — весело и задорно пронесли символы масленицы — солнца, яркие дуги с разноцветными лентами, прошли разнообразные персонажи в виде ростовых кукол — героев сказок и мультфильмов во главе с боярыней Олимпиадой Масленовной. В городском парке действие подхватила Блинная Масленичная Олимпиада с шуточными соревнованиями и различными зимними забавами. Тут были и фигурное катание, и керлинг, и блинный дартс, и даже «бабслей». Потешные состязания поддерживались задорными творческими номерами с песнями и танцами. Апогеем празднования стало традиционное обрядовое сожжение чучела Масленицы, которое плавно перетекло в завораживающее огненное шоу. Динамичное действо со всевозможными пылающими веерами, стаффами, кометами и прочими пиротехническими эффектами в исполнении театра огня буквально заворожило зрителей и сорвало громкие аплодисменты. 

С одиннадцати утра всех желающих встречали торговые ряды с большим выбором сувенирной и другой продукции, масленичные подворья с блинами всех видов. Красочные и необычные фотозоны можно было встретить во всех уголках праздничных площадок. В городском парке состоялись гусиные бои, желающие попрощались с бедами на аттракционе желаний «Прощай неурядицы». Четыре тира в двух парках, в том числе тир из города Тулы со светошумовыми патронами, пользовались большой популярностью у мужской половины гостей мероприятия. Продолжился праздник шоу «Разгуляй» в исполнении популярного в городе ансамбля «Любава» и масленичной дискотекой.

Фото: elets-adm.ru

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#масленица
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Комментарии (12)

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Sergey

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Веня

сегодня, 00:56
напоминает крестных ход....ничего ее перепутали?..
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Про него

вчера, 21:54
Липецк, все уже замяли
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Липецк

вчера, 21:30
Да ребят все это конечно круто и т.д.,но если смотреть на наше общество,ритм жизни,наши запросы,разговоры о деньгах и роскаши,То эти старые праздники как то смотрятся бредом....15 лет назад еще норм было...
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Повторюсь

вчера, 20:48
Праздник маргиналов
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а чего Омон никого не заластал?

вчера, 20:08
Олимпияда Мельдониевна
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+100500

вчера, 20:07
Липецк,
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Маразм

вчера, 19:50
Полная деградация
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Боцман

вчера, 19:47
Любит норот потехи дивныя, кунштюки заморския ))
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