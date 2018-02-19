Шествие в Ельце возглавила Олимпиада Масленовна

Масленица в Ельце проходила шумно, с огоньком и гусиными боями

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Как сообщает администрация Ельца, тысячи горожан весело и с пользой провожали зиму. Русское национальное гулянье было любовно воспроизведено на основе исторических данных о елецких масленичных традициях, их и положили в основу современного празднества. Был здесь и особый елецкий Петрушка, главный персонаж народных гуляний, и яркое самобытное масленичное шествие. По главной улице праздника — улице Коммунаров — весело и задорно пронесли символы масленицы — солнца, яркие дуги с разноцветными лентами, прошли разнообразные персонажи в виде ростовых кукол — героев сказок и мультфильмов во главе с боярыней Олимпиадой Масленовной. В городском парке действие подхватила Блинная Масленичная Олимпиада с шуточными соревнованиями и различными зимними забавами. Тут были и фигурное катание, и керлинг, и блинный дартс, и даже «бабслей». Потешные состязания поддерживались задорными творческими номерами с песнями и танцами. Апогеем празднования стало традиционное обрядовое сожжение чучела Масленицы, которое плавно перетекло в завораживающее огненное шоу. Динамичное действо со всевозможными пылающими веерами, стаффами, кометами и прочими пиротехническими эффектами в исполнении театра огня буквально заворожило зрителей и сорвало громкие аплодисменты.С одиннадцати утра всех желающих встречали торговые ряды с большим выбором сувенирной и другой продукции, масленичные подворья с блинами всех видов. Красочные и необычные фотозоны можно было встретить во всех уголках праздничных площадок. В городском парке состоялись гусиные бои, желающие попрощались с бедами на аттракционе желаний «Прощай неурядицы». Четыре тира в двух парках, в том числе тир из города Тулы со светошумовыми патронами, пользовались большой популярностью у мужской половины гостей мероприятия. Продолжился праздник шоу «Разгуляй» в исполнении популярного в городе ансамбля «Любава» и масленичной дискотекой.