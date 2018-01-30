Общество

вчера, 17:40

Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет

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#петровский мост
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Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет

Движение по мосту на время ремонта будет осуществляться по временной схеме

Предстоящей реконструкции Петровского моста было посвящено совещание, которое провел заместитель главы Липецка Михаил Щербаков. Техническое исполнение, организация движения личного, общественного транспорта, а также обеспечение безопасности объекта – эти и другие вопросы обсуждали руководители профильных структурных подразделений, контролирующих органов и фирмы-подрядчика. Как известно, сумма контракта составляет порядка 700 миллионов рублей. Средства будут выделены на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней. По словам начальника управления строительства Сергея Косинова, в настоящий момент организован один из двух строительных городков, проводятся закупка необходимого оборудования и материалов и другие подготовительные работы. Как сообщил заместитель председателя департамента транспорта Евгений Чекрыжов, в ближайшее время будет произведен демонтаж контактной сети, которая после отказа от использования троллейбусов утратила актуальность. Основные работы планируется начать с наступлением положительных температур. Так предполагается заменить конструктивные элементы и перекрытия моста, а также организовать освещение обновлённого сооружения. Все это время движение транспорта будет осуществляться по временной схеме. Соответствующие знаки и светофорные объекты появятся в конце февраля. Перекрытие моста запланировано на конец марта. В завершении совещания Михаил Щербаков обратил особое внимание собравшихся на оперативность, качество исполнения работ, а также обеспечение безопасности объекта.

- Это не только один из крупнейших, но и стратегически значимый объект. С началом работ необходимо ограничить всякую возможность доступа сюда посторонних лиц. Кроме того, перекрытие моста ощутимо усложнит транспортную обстановку в городе. Поэтому работы по реконструкции должны пройти максимально организованно и оперативно. Да, перед нами непростая задача. Но я убежден, что ваш профессионализм и слаженность действий позволят нам решить ее качественно и в срок, - подвел итог совещания заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков.

Согласно распоряжению главы Липецка Сергея Иванова, подобные встречи будут проходить еженедельно, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

21 2575
#петровский мост
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Комментарии (21)

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ну и грабеж

53 минуты назад
Баркас Герасим, за такие деньги ты еще должен предоставлять пассажирам парома интимные услуги.
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Ревизорро

55 минут назад
Из Москвы * трамваи 2004 г.в вопреки озвученных мэрией 2014, такие в прошлом году в Саратове получили и почти сразу списали, все гнилые. Ещё и 351 закрывают для отработки лизинга на 27-м. Спасибо мЭру за 22рЭ нет слов
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Неавтофанат

вчера, 21:43
хитрый , на сети все и держится. Снимут - ремонт не понадобится!
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вилли

вчера, 21:37
А какая схема то альтернативного движения транспорта?Почему никто не сообщает?
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однако

вчера, 20:58
сделаю клизму чтоб потом не пахло
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однако

вчера, 20:57
так хочется мужичка,всё чешется и жжёт
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Липчанин

вчера, 20:13
А что с нашим ото строительным отрядом,??что то давно не слышно про него....
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Баркас Герасим

вчера, 20:07
Предлагаю услуги парома, 200р. л.а.. Месячный абонемент 9000р.
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Вопрос

вчера, 20:06
Фотка какого года? Из архива достали наверное.
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Смеюсь и плачу

вчера, 20:01
Готовьтесь парить яички и щелки в огромной пробке в летнюю жару)))
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