Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет

Движение по мосту на время ремонта будет осуществляться по временной схеме

Предстоящей реконструкции Петровского моста было посвящено совещание, которое провел заместитель главы Липецка Михаил Щербаков. Техническое исполнение, организация движения личного, общественного транспорта, а также обеспечение безопасности объекта – эти и другие вопросы обсуждали руководители профильных структурных подразделений, контролирующих органов и фирмы-подрядчика. Как известно, сумма контракта составляет порядка 700 миллионов рублей. Средства будут выделены на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней. По словам начальника управления строительства Сергея Косинова, в настоящий момент организован один из двух строительных городков, проводятся закупка необходимого оборудования и материалов и другие подготовительные работы. Как сообщил заместитель председателя департамента транспорта Евгений Чекрыжов, в ближайшее время будет произведен демонтаж контактной сети, которая после отказа от использования троллейбусов утратила актуальность. Основные работы планируется начать с наступлением положительных температур. Так предполагается заменить конструктивные элементы и перекрытия моста, а также организовать освещение обновлённого сооружения. Все это время движение транспорта будет осуществляться по временной схеме. Соответствующие знаки и светофорные объекты появятся в конце февраля. Перекрытие моста запланировано на конец марта. В завершении совещания Михаил Щербаков обратил особое внимание собравшихся на оперативность, качество исполнения работ, а также обеспечение безопасности объекта.

- Это не только один из крупнейших, но и стратегически значимый объект. С началом работ необходимо ограничить всякую возможность доступа сюда посторонних лиц. Кроме того, перекрытие моста ощутимо усложнит транспортную обстановку в городе. Поэтому работы по реконструкции должны пройти максимально организованно и оперативно. Да, перед нами непростая задача. Но я убежден, что ваш профессионализм и слаженность действий позволят нам решить ее качественно и в срок, - подвел итог совещания заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков.

Согласно распоряжению главы Липецка Сергея Иванова, подобные встречи будут проходить еженедельно, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.