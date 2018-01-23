Общество

сегодня, 20:56

Приморские педагоги учатся в Липецке преподавать религию

8 262
#образование
Приморские педагоги учатся в Липецке преподавать религию

Школе №70 в декабре прошлого года был присвоен статус региональной инновационной площадки.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, делегация из Приморского края приехала в Липецкую область, чтобы познакомиться с опытом преподавания курсов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также опытом проведения внеурочных занятий по духовному краеведению. В Липецке они посетили школу №70, где побывали на открытых уроках.

Учитель Галина Сурова провела в четвертом классе урок «Как христианство пришло на Русь» . Ирина Калинина говорила с четвероклассниками о семейных традициях. В рамках курса "Основы духовно-нравственного воспитания" учитель Любовь Кузьмина предложила пятиклассникам принять участие в разговоре на тему «Православие в традициях русского народа». Кроме того, гости побывали на занятии внеурочной деятельности во втором классе «Родной край. История в деталях или Традиция чаепития» (учитель Любовь Кузьмина) и посмотрели Рождественскую пьесу «Морозко» в исполнении второклассников (учитель Валентина Климентова).

Школе №70 в декабре прошлого года был присвоен статус региональной инновационной площадки Липецкой области. Тема площадки – «Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по духовному краеведению в системе преподавания курсов "Основы религиозных культур и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и внеурочных занятий.
8 262
#образование

Комментарии (8)

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Dod

6 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Dbq

сегодня, 22:10
Прочитать библию не проблема , вот понять в ней что либо дано далеко не тем кто ищет в ней своего ..... Вон попы например то же неплохо её используют для зарабатывания масла с кусочком хлеба , а послушаешь что они говорят , так вообще часто не рядом с тем что в ней заложено . По этому и грузят детям с детства , чтоб потом они понимали так как им забьют в голову , а не так как есть на самом деле.....
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Прокатились

сегодня, 22:08
Что, ближе не нашлось?Липецк - Нью-Иерусалим!
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Григорьев

сегодня, 21:49
Я атеист. И Библию прочитал до конца. Если бы веруны это делали, они бы тоже были атеистами. А преподавание религии в школе, тем более на ИННОВАЦИОННОЙ площадке, это и есть, инновации по путински.
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Религия опиум для народа

сегодня, 21:46
Промывка мозгов с детства)))))
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сон разума

сегодня, 21:42
рождает чудовищ
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залупис

сегодня, 21:26
нах..я же детям естественные науки преподавать, давайте бл..ть лучше закон божий в школах изучать будем, а потом жалуемся, что страна в анусе, инженеров бл..ть не хватает
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вопрос

сегодня, 21:11
интересно , есть кто прочитал Библию до конца ?
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