Приморские педагоги учатся в Липецке преподавать религию

Школе №70 в декабре прошлого года был присвоен статус региональной инновационной площадки.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, делегация из Приморского края приехала в Липецкую область, чтобы познакомиться с опытом преподавания курсов «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также опытом проведения внеурочных занятий по духовному краеведению. В Липецке они посетили школу №70, где побывали на открытых уроках.



Учитель Галина Сурова провела в четвертом классе урок «Как христианство пришло на Русь» . Ирина Калинина говорила с четвероклассниками о семейных традициях. В рамках курса "Основы духовно-нравственного воспитания" учитель Любовь Кузьмина предложила пятиклассникам принять участие в разговоре на тему «Православие в традициях русского народа». Кроме того, гости побывали на занятии внеурочной деятельности во втором классе «Родной край. История в деталях или Традиция чаепития» (учитель Любовь Кузьмина) и посмотрели Рождественскую пьесу «Морозко» в исполнении второклассников (учитель Валентина Климентова).



Школе №70 в декабре прошлого года был присвоен статус региональной инновационной площадки Липецкой области. Тема площадки – «Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по духовному краеведению в системе преподавания курсов "Основы религиозных культур и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и внеурочных занятий.