Происшествия
сегодня, 14:17
В Липецкой области легковой автомобиль врезался в автобус
В аварии есть пострадавший
В 13:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Липецк – Хлевное» в районе села Елецкая Лозовка, Хлевенского района.
В результате нарушение ПДД произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с автобусом «МАН».
К месту происшествия выехали: 1 отделение 27 ПСЧ .
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлен в ГУЗ «Хлевенская МРБ».
В результате нарушение ПДД произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с автобусом «МАН».
К месту происшествия выехали: 1 отделение 27 ПСЧ .
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлен в ГУЗ «Хлевенская МРБ».
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