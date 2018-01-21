Происшествия

сегодня, 14:17

В Липецкой области легковой автомобиль врезался в автобус

4 2983
#дтп
8
В Липецкой области легковой автомобиль врезался в автобус

В аварии есть пострадавший

В 13:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Липецк – Хлевное» в районе села Елецкая Лозовка, Хлевенского района.

В результате нарушение ПДД произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с автобусом «МАН».

К месту происшествия выехали: 1 отделение 27 ПСЧ .

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлен в ГУЗ «Хлевенская МРБ».
4 2983
#дтп
8

Комментарии (4)

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048

7 минут назад
не Елецкая лозовка ,,,а Елец-лозовка
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Географу

сегодня, 20:42
Елецкая Лозовка рядом с Воробьевкой.
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гость

сегодня, 19:56
географ, возле Хлевного по Воронежской трассе.
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географ

сегодня, 19:25
Лозовка Елецкая ???) где это ?
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