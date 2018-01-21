В Липецкой области легковой автомобиль врезался в автобус

В аварии есть пострадавший

В 13:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Липецк – Хлевное» в районе села Елецкая Лозовка, Хлевенского района.



В результате нарушение ПДД произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с автобусом «МАН».



К месту происшествия выехали: 1 отделение 27 ПСЧ .



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлен в ГУЗ «Хлевенская МРБ».