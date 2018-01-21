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сегодня, 14:34

Липецкие зоны для заключенных будут сотрудничать с особой экономической зоной

15 1951
#зона #
Липецкие зоны для заключенных будут сотрудничать с особой экономической зоной

На минувшей неделе состоялась рабочая встреча начальника отдела по организации трудовой занятости спецконтенгента Юрий Алёхина, начальника отделения транспорта, главного механика и энергетика Владислава Воронина с руководством компании по производству металлических ограждений - резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы поставки готовой продукции, выпускаемой в производственном секторе УИС области для комплектации металлического ограждения производимого компанией, а также размещение заказов по деревообработке на производственных участках исправительных колоний.

По результатам рабочей встречи было заключено соглашение о дальнейшем перспективном сотрудничестве, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

15 1951
#зона #

Комментарии (15)

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Еще один житель

27 минут назад
житель, а что непонятного? Будут ограждение для себя ваять - все выше и выше.
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Децела

сегодня, 18:13
РУСБОР, Силы пока не равны, но есть возможность это отодвинуть через пару месяцев,а "специалистом" должен быть каждый на своём "боевом посту".
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РУСБОР

сегодня, 17:16
Децела, верно. Вся страна превращается в зону электронно-банковского концлагеря..... Нужен опыт "специалистов".....
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дрын

сегодня, 16:19
Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина, Там все такие
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Децела

сегодня, 15:37
и станет зоной целая страна при (воване)
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Боцман

сегодня, 15:26
Промзоны в зонах всегда были золотой жилой . Контроль ведомственный, что хочу- то и ворочу.
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липчанин

сегодня, 15:25
После такого симбиоза,Липецкая область сразу приподнимется.....,станет авторитетной!
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22

сегодня, 15:13
Во все времена зеки служили раб.силой.Чем больше было строек социализма тем больше сажали,работали за похлебку.Сейчас стали невостребованны,быстро провели либерализацию законов,сажать за украденную курицу перестали,ну некуда их девать а кормить надо.Как бы у нас теперь законы как бы "строже" не стали,если эта тема попрет,вдруг люди понадобятся?
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злой обыватель

сегодня, 15:03
ваня и олег вы сильно заворовалисл, тварри
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злой обыватель

сегодня, 15:01
Клёво, привлеч ОПк с компанией ИИМ.
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