Липецкие зоны для заключенных будут сотрудничать с особой экономической зоной

На минувшей неделе состоялась рабочая встреча начальника отдела по организации трудовой занятости спецконтенгента Юрий Алёхина, начальника отделения транспорта, главного механика и энергетика Владислава Воронина с руководством компании по производству металлических ограждений - резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы поставки готовой продукции, выпускаемой в производственном секторе УИС области для комплектации металлического ограждения производимого компанией, а также размещение заказов по деревообработке на производственных участках исправительных колоний.

По результатам рабочей встречи было заключено соглашение о дальнейшем перспективном сотрудничестве, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.