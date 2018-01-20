Липецкие туристы реже ездили за рубеж

Турфирмы отправили за рубеж в 1,5 раза меньше туристов из Липецкой области, сообщает Росстат в исследовании «Платное обслуживание населения в России-2017».

Спрос на туристические услуги в Липецкой области падал три года подряд, начиная с 2014-го — такие данные приводит Росстат. Так, объем платных туристских услуг населению сократился с 1млрд. 09 млн. рублей до 805 млн. рублей, а индекс физического объема платных туристических услуг в регионе на начало прошлого года составил всего 79% - по России падение было не таким заметным — всего на 5%.

При том, потребительские цены на экскурсионные услуги выросли к началу 2017 года на 14,1% (в стране — на 7,6%). Этот вид услуг дешевел только в Алтайском крае (-12%), Курской (-2%) и Брянской (-5,4%) областях. Заметнее всего индексы потребительских цен выросли в Архангельской области (на 37,8%) и Псковской области (на 29,7%).

Существенно сократился туристический поток из Липецкой области в зарубежные страны: по итогам 2016 года турфирмы отправили 8882 человека, тогда как в 2015 — в 1,5 раза больше (13 511 человек). В 2014 году за рубеж выезжали еще больше липчан — 18 875 человек. При том, индексы цен на услуги в сфере внутреннего туризма выросли на 3,9%, а в сфере зарубежного — снизились на 8,5%. В целом по стране число российских туристов, побывавших за рубежом на отдыхе, также сократилось в 1,54 раза.