Общество

сегодня, 15:24

Липецкие туристы реже ездили за рубеж

21 888
#туризм
1
Липецкие туристы реже ездили за рубеж

Турфирмы отправили за рубеж в 1,5 раза меньше туристов из Липецкой области, сообщает Росстат в исследовании «Платное обслуживание населения в России-2017».

Спрос на туристические услуги в Липецкой области падал три года подряд, начиная с 2014-го — такие данные приводит Росстат. Так, объем платных туристских услуг населению сократился с 1млрд. 09 млн. рублей до 805 млн. рублей, а индекс физического объема платных туристических услуг в регионе на начало прошлого года составил всего 79% - по России падение было не таким заметным — всего на 5%. 

При том, потребительские цены на экскурсионные услуги выросли к началу 2017 года на 14,1% (в стране — на 7,6%). Этот вид услуг дешевел только в Алтайском крае (-12%), Курской (-2%) и Брянской (-5,4%) областях. Заметнее всего индексы потребительских цен выросли в Архангельской области (на 37,8%) и Псковской области (на 29,7%).

Существенно сократился туристический поток из Липецкой области в зарубежные страны: по итогам 2016 года турфирмы отправили 8882 человека, тогда как в 2015 — в 1,5 раза больше (13 511 человек). В 2014 году за рубеж выезжали еще больше липчан — 18 875 человек. При том, индексы цен на услуги в сфере внутреннего туризма выросли на 3,9%, а в сфере зарубежного — снизились на 8,5%. В целом по стране число российских туристов, побывавших за рубежом на отдыхе, также сократилось в 1,54 раза. 

21 888
#туризм
1

Комментарии (21)

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Турист

56 минут назад
АЛЕКС, Дешевле чем на сайтах-агрегаторах не будет. Проверено.
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Хохлы туристы

сегодня, 21:13
Мы как рашку посетили - так теперь наш хрен выгонишь
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123

сегодня, 21:12
Пусть спасибо скажут, что не туристы, а не террористы
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Индезит

сегодня, 19:38
Я раздвоился как шлюха толи пу.. толи гру...
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Индезит

сегодня, 19:36
За агитацию Путина мне обещали путёвку на Селигер
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Ёрш

сегодня, 19:16
Индезит, а может за агитацию путина -волк в овечей шкуре.
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Индезит

сегодня, 19:05
За агитацию Грудинина мне обещали путевку в Лас Вегас
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ТВК.

сегодня, 18:51
я дебилоид, я всегда делаю много ошипок, мой фирминый стиль зтаветь точку апосля никаа
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Т В К .

сегодня, 18:29
Какие туристы зарубеж ! В Липецке самые нищенские зарплаты а цены как в Москве и даже выше. Губернатор нашу продукцию в Москве и Питербурге продоет дешевле чем в Липецке . Обманывает призидента что унас высокие зарплаты.
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Алексу

сегодня, 18:12
спс за рекламу, давай уж и название агенства, чего уж там
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