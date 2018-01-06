Общество

вчера, 20:03

Стихийных торговцев вновь начали отлавливать: изъяты 100 кг фруктов

16 1132
#Стихийная торговля #проверки
2
Стихийных торговцев вновь начали отлавливать: изъяты 100 кг фруктов

Администрация области готова вести борьбу с незаконной торговлей "до победного конца".

Недолго длилась новогодняя пауза в деятельности сотрудников областного управления потребительского рынка и ценовой политики, занимающихся пресечением фактов несанкционированной торговли в Липецке. Сегодня сотрудники вновь вышли на «охоту» и задержали пятерых торговцев , осуществлявших деятельность вне розничных рынков.

Продавцов-нелегалов задержали на площади Мира, площади заводской, проспекте Победы и улице Баумана. В отношении нарушителей составлены протоколы, по результатам рассмотрения которых будет наложен административный штраф. Кроме того, у продавцов изъяли продукцию: около 100 кг фруктов и 30 единиц непродовольственных товаров.

В Липецкой области решили полностью искоренить стихийную торговлю на улицах.

16 1132
#Стихийная торговля #проверки
2

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Elizabeth Elizabeth

сегодня, 02:46
Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на -> http://sngrek.pw
ответить

Вово

сегодня, 01:30
Леха, в маркетах дерьмищеееееее ваааащееее
ответить

rukalip

сегодня, 00:49
Людмила, Ну отлови меня, Людок
ответить

евгений громов

сегодня, 00:00
Начисления каждый день, снятие депозита в любое время, бонус за регистрацию http://mayclickget.ru/public/343471374198620104
ответить

Леха

вчера, 23:31
У нелегалов продукты лучше. В супермаркетах, гавн0 привезенное не пойми откуда, обработаное хренью предпринимателей. Т.к у нелегалов нет столько бабла на химию, они просто выбрасывают плохое, а в супер маркетах до последнего продают, тухлое и * .
ответить

Людмила

вчера, 23:19
Что же это за заголовки такие безобразные выдают, так называемые, журналисты! "ОТЛАВЛИВАТЬ торговцев"... Думаю, что это таких журналистов надо отлавливать и лишать права быть журналистом. Уличная торговля , конечно, не красит улицы города. Но боритесь с этим корректно и обдуманно. А не методом ОТЛАВЛИВАНИЯ!
ответить

Голодные укропы

вчера, 23:14
Будем воровать в супермаркетах
ответить

Сесуриту

вчера, 22:35
Главное наполняемость бюджета. Штрафы штрафы главное .
ответить

Нина

вчера, 22:26
Поверю, что идет борьба, когда уберете тоннар на остановке"10 мкр-н" и раздолбанный автомобиль, который используется как склад. Уже надоело писать . Ничего не делается.
ответить

гостья

вчера, 22:17
лучше бы стихийных стреляльщиков петард ловили
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкие офицеры провели «Новогодние старты» для юнармейцев
#юнармия #Липецкий авиацентр
2
Липецкие офицеры провели «Новогодние старты» для юнармейцев

вчера, 21:43

Общество
Столетию авиационной истории Липецка посвятят выставку
#Липецкий авиацентр
3
Столетию авиационной истории Липецка посвятят выставку

вчера, 21:19

Общество
В Новом году работа транспортных карт продолжает вызывать нарекания
#транспорт #карта #права потребителей
9
В Новом году работа транспортных карт продолжает вызывать нарекания

вчера, 21:00

Общество
Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана
#Алкоголь #ссуррогат. подделка
39
Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана

вчера, 16:15

Общество
Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов
#Роспотребнадзор #контроль
33
Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов

вчера, 10:21

Общество
В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру
#Аэропорт #безопасность #лихорадка
14
В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру

вчера, 10:20

Общество