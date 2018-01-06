Стихийных торговцев вновь начали отлавливать: изъяты 100 кг фруктов

Администрация области готова вести борьбу с незаконной торговлей "до победного конца".

Недолго длилась новогодняя пауза в деятельности сотрудников областного управления потребительского рынка и ценовой политики, занимающихся пресечением фактов несанкционированной торговли в Липецке. Сегодня сотрудники вновь вышли на «охоту» и задержали пятерых торговцев , осуществлявших деятельность вне розничных рынков.

Продавцов-нелегалов задержали на площади Мира, площади заводской, проспекте Победы и улице Баумана. В отношении нарушителей составлены протоколы, по результатам рассмотрения которых будет наложен административный штраф. Кроме того, у продавцов изъяли продукцию: около 100 кг фруктов и 30 единиц непродовольственных товаров.

В Липецкой области решили полностью искоренить стихийную торговлю на улицах.