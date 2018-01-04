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Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

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#Татарстан #ДТП
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

ДТП с участием двух легковых автомобилей в Пестречинском районе Татарстана унесло жизни четырех человек, еще четыре человека пострадали.

Четыре человека погибли, еще столько же - пострадали в результате ДТП в Пестречинском районе Татарстана. Такие уточненные данные сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МВД по региону.

"<...> автомобиль Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2114. Четверо погибших, детей среди них нет. По уточненным данным, пострадавших - также четверо, среди которых одна беременная и один несовершеннолетний. Пострадавшие госпитализированы", - пояснила собеседница агентства.
Сейчас на месте работают сотрудники управления ГИБДД.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей на месте ДТП погибли 4 человека, пострадали 4 человека, в том числе ребенок пяти лет, беременная женщина. Все пострадавшие в тяжелом состоянии: двое (в том числе беременная женщина) госпитализированы в Арскую центральную районную больницу, один пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), ребенок находится в Тюлячинской ЦРБ, готовится перевод по санитарной авиации в детскую РКБ", - заявила в четверг пресс-секретарь минздрава региона Айгуль Салимзянова.
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#Татарстан #ДТП

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