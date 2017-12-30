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вчера, 18:49
Липецкая вечЁрка: самые позитивные новости этого дня
Представляем сегодня вам непривычный обзор новостей Липецка и региона. Специально для вас мы собрали топ-5 самых позитивных известий последнего рабочего дня уходящего 2017 года.
День начался с истории липецкой красотки Яшмы. Молодая самка верблюда имеет успех в Минске, куда ее продал зоопарк. «Сейчас новая питомица находится на карантине вместе с двугорбым брюнетом Васей. Молодые верблюды отлично поладили друг с другом, вместе хрумкают сено, овощи, зерно, похрустывают лакомыми ветками. Вася явно рад новой знакомой, старается всё время держаться поблизости, «наладить с ней контакт»: то потрётся о неё боком, то игриво боднёт головой, то положит на неё шею».
Следом — доброе извещение из мира медицины. Липецкое здравоохранение пополнило список «бережливых» поликлиник. «В рамках реализации проекта в Липецкой городской поликлинике №1 произведена оптимизация внутренней логистики учреждения: произошло разделение потоков пациентов с выделением отдельного окна регистратуры для оказания неотложной помощи и работы с маломобильными гражданами; выделено отдельное окно в холле поликлинике по работе с медицинской документацией, в том числе листками нетрудоспособности и различного рода справками; оборудовано рабочее место дежурного регистратора-консультанта».
Далее — приятная новость от департамента образования: достроили и сдали новую долгожданную школу в микрорайоне «Елецкий». «Постигать азы точных и гуманитарных наук здесь будут 800 учащихся. Это позволит разгрузить образовательное учреждение №29 микрорайона «Университетский», которое сегодня работает в две смены. Также детей, проживающих в «Елецком», принимают в школы №№ 18, 59, 65».
Новогоднего настроения прибавила весточка из администрации Липецка. Новый арт-объект получил имя. «Большинство участников опроса (80 %) считают, что световую инсталляцию у театра драмы им. Л.Н. Толстого нужно назвать «Шар исполнения желаний».
Ну и под конец рабочего дня нас своими эмоциями порадовал губернатор Липецкой области Олег Королёв. Глава региона поздравил земляков с наступающим 2018 годом через социальную сеть.
День начался с истории липецкой красотки Яшмы. Молодая самка верблюда имеет успех в Минске, куда ее продал зоопарк. «Сейчас новая питомица находится на карантине вместе с двугорбым брюнетом Васей. Молодые верблюды отлично поладили друг с другом, вместе хрумкают сено, овощи, зерно, похрустывают лакомыми ветками. Вася явно рад новой знакомой, старается всё время держаться поблизости, «наладить с ней контакт»: то потрётся о неё боком, то игриво боднёт головой, то положит на неё шею».
Следом — доброе извещение из мира медицины. Липецкое здравоохранение пополнило список «бережливых» поликлиник. «В рамках реализации проекта в Липецкой городской поликлинике №1 произведена оптимизация внутренней логистики учреждения: произошло разделение потоков пациентов с выделением отдельного окна регистратуры для оказания неотложной помощи и работы с маломобильными гражданами; выделено отдельное окно в холле поликлинике по работе с медицинской документацией, в том числе листками нетрудоспособности и различного рода справками; оборудовано рабочее место дежурного регистратора-консультанта».
Далее — приятная новость от департамента образования: достроили и сдали новую долгожданную школу в микрорайоне «Елецкий». «Постигать азы точных и гуманитарных наук здесь будут 800 учащихся. Это позволит разгрузить образовательное учреждение №29 микрорайона «Университетский», которое сегодня работает в две смены. Также детей, проживающих в «Елецком», принимают в школы №№ 18, 59, 65».
Новогоднего настроения прибавила весточка из администрации Липецка. Новый арт-объект получил имя. «Большинство участников опроса (80 %) считают, что световую инсталляцию у театра драмы им. Л.Н. Толстого нужно назвать «Шар исполнения желаний».
Ну и под конец рабочего дня нас своими эмоциями порадовал губернатор Липецкой области Олег Королёв. Глава региона поздравил земляков с наступающим 2018 годом через социальную сеть.
Комментарии (1)
Ирина Масакова
вчера, 20:32
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