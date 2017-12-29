Здоровье

сегодня, 12:42

Липецкая городская поликлиника №1 стала бережливой

9 887
#медицина #поликлиника
Липецкая городская поликлиника №1 стала бережливой

Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи.

Накануне состоялся старт пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Липецкой городской поликлинике №1. 

Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Основные направления реализации проекта – создание открытой регистратуры, выравнивание нагрузки на врачей и средний медицинский персонал, оптимизация внутренней логистики поликлиники, разделение потоков пациентов, выстраивание потоков анализов в клинико-диагностической лаборатории, переход на электронный документооборот.

В рамках реализации проекта в Липецкой городской поликлинике №1 произведена оптимизация внутренней логистики учреждения: произошло разделение потоков пациентов с выделением отдельного окна регистратуры для оказания неотложной помощи и работы с маломобильными гражданами; выделено отдельное окно в холле поликлинике по работе с медицинской документацией, в том числе листками нетрудоспособности и различного рода справками; оборудовано рабочее место дежурного регистратора-консультанта.

Также в структуре регистратуры организована  работа Call-центра, позволяющего осуществлять запись на прием по телефону и вызов врачей на дом, а все медицинские регистраторы поликлиники прошли обучение в виде повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Вежливая регистратура».

С целью уменьшения нагрузки при работе с медицинской документацией на приеме участкового врача-терапевта и врача общей практики, осуществлено дополнительное выведение отдельных медицинских работников на медицинский сестринский пост у кабинетов приема врачей, а также организовано и успешно функционирует  рабочее места дежурного врача-терапевта для приема внеплановых пациентов.

Значительно оптимизирована  работа клинико-диагностической лаборатории по  забору анализов с помощью функции выписки направления с указанием даты и времени забора на сестринский пост через ЭКС «Квазар» и систему ЛИС, а также разделены потоки пациентов, направленных на сдачу анализов по клиническим показаниям и в рамках профилактических осмотров. Кроме того, для удобства посетителей поликлиники установлены информационные стенды, телевизионные экраны и инфоматы, позволяющие получить электронную запись к врачу.

Пилотный проект «Бережливая поликлиника» начал реализовываться Министерством здравоохранения Российской федерации в 2016 году совместно с Управлением внутренней политики Президента России при участии корпорации «Росатом». К 2020 году более 200 поликлиник в стране внедрят принципы бережливого производства. В 2017 году в Липецкой области  начата реализация пилотного проекта в четырех медицинских организациях нашего региона: это Елецкая городская детская больница, Елецкая районная больница, Липецкая городская поликлиника № 4 и  Липецкая городская поликлиника №1.

Реализация проекта «Бережливая поликлиника» на территории Липецкой области продолжится и в 2018 году: внедрить принципы «бережливого производства» планируют еще в 5 поликлиниках нашего региона.

9 887
#медицина #поликлиника

Комментарии (9)

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Водятел

16 минут назад
Теперь там еще больше будут беречь областной бюджет от бесплатных лекарств льготникам.
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101

сегодня, 16:50
Да ладно гнусить,нормальная поликлиника, 1 и 7 из всех липецких самые путёвые!! Теперь ещё лучше будет,вам дебилам липецким,что не делай ,всё плохо будет!!Комментаторы от сохи хреновы!!
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ВОПРОСИКУ

сегодня, 16:17
Нормальных врачей надо сначала зачать и выростить.
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vich

сегодня, 14:08
Бережливая п-ка, это когда нет пациентов. С новым годом коновалы!!!
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Ха

сегодня, 13:45
Че вы берегете ? Дозваниться невозможно
ответить

Когда коту делать нечего...

сегодня, 13:45
Когда же кончится эта глупость? Нет уже медицины в липецке, оставьте её в покое!
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Вопросик

сегодня, 13:35
Серый, всё прекрасно , осталось самую малость сделать ,врачей туда завезли грамотных !
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Иван

сегодня, 13:34
Вместо ноормальной организации труда с учетом нагрузки и специфики района, чем должен заниматься каждодневно главврач придумали этот искуственный проект и восхищаются очередной глупостью Минздрава.
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Серый

сегодня, 13:07
Лучше бы она была лечебным учереждением. Самое плохая поликлиника . Туда идёшь по необходимости из-за больничного листа . Позор медицине
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