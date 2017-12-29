Липецкая городская поликлиника №1 стала бережливой

Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи.

Накануне состоялся старт пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Липецкой городской поликлинике №1.

Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Основные направления реализации проекта – создание открытой регистратуры, выравнивание нагрузки на врачей и средний медицинский персонал, оптимизация внутренней логистики поликлиники, разделение потоков пациентов, выстраивание потоков анализов в клинико-диагностической лаборатории, переход на электронный документооборот.

В рамках реализации проекта в Липецкой городской поликлинике №1 произведена оптимизация внутренней логистики учреждения: произошло разделение потоков пациентов с выделением отдельного окна регистратуры для оказания неотложной помощи и работы с маломобильными гражданами; выделено отдельное окно в холле поликлинике по работе с медицинской документацией, в том числе листками нетрудоспособности и различного рода справками; оборудовано рабочее место дежурного регистратора-консультанта.



Также в структуре регистратуры организована работа Call-центра, позволяющего осуществлять запись на прием по телефону и вызов врачей на дом, а все медицинские регистраторы поликлиники прошли обучение в виде повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Вежливая регистратура».

С целью уменьшения нагрузки при работе с медицинской документацией на приеме участкового врача-терапевта и врача общей практики, осуществлено дополнительное выведение отдельных медицинских работников на медицинский сестринский пост у кабинетов приема врачей, а также организовано и успешно функционирует рабочее места дежурного врача-терапевта для приема внеплановых пациентов.

Значительно оптимизирована работа клинико-диагностической лаборатории по забору анализов с помощью функции выписки направления с указанием даты и времени забора на сестринский пост через ЭКС «Квазар» и систему ЛИС, а также разделены потоки пациентов, направленных на сдачу анализов по клиническим показаниям и в рамках профилактических осмотров. Кроме того, для удобства посетителей поликлиники установлены информационные стенды, телевизионные экраны и инфоматы, позволяющие получить электронную запись к врачу.

Пилотный проект «Бережливая поликлиника» начал реализовываться Министерством здравоохранения Российской федерации в 2016 году совместно с Управлением внутренней политики Президента России при участии корпорации «Росатом». К 2020 году более 200 поликлиник в стране внедрят принципы бережливого производства. В 2017 году в Липецкой области начата реализация пилотного проекта в четырех медицинских организациях нашего региона: это Елецкая городская детская больница, Елецкая районная больница, Липецкая городская поликлиника № 4 и Липецкая городская поликлиника №1.

Реализация проекта «Бережливая поликлиника» на территории Липецкой области продолжится и в 2018 году: внедрить принципы «бережливого производства» планируют еще в 5 поликлиниках нашего региона.