Общество

сегодня, 13:09

В Липецке планируют создать центр горнолыжного спорта

31 2662
#аукцион #аренда
1
В Липецке планируют создать центр горнолыжного спорта

Он должен расположиться в районе «Стагдока».

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на торги два лота, связанных с развитием спортивной инфраструктуры в региональном центре. Под эту задачу планируют отдать два участка — в СНТ «Металлург -1» (район Опытной Станции) и в районе бывшего карьера ОАО «Стагдок».

Аукционы запланированы на 14 февраля. Победитель торгов получит право аренды на 108 месяцев. В первом случае арендатору достанется участок «Металлург-1» площадью 324 667 квадратных метров и его инфраструктура для строительства объектов физической культуры и спорта в соответствии с требованиями градостроительного регламента. Во втором — участок площадью 43 006 квадратных метров для строительства комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту.

Начальная цена аренды участков для строительства спортивных объектов составит 6,6 млн рублей и 876 000 рублей, соответственно.
31 2662
#аукцион #аренда
1

Комментарии (31)

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Александр

33 минуты назад
Да да да верим наверное после постройки воздушного метро)))))
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Ветеран ВС СССР

45 минут назад
А что? Гениально, ведь Липецк это высоко в горах..Наши мечтатели могут всё.)) Видимо хороший был фуршет в честь наступающего года. Метро есть, скоростной трамвай есть, дороги как в Швейцарии, а почему нет горнолыжного курорта?
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ГубаНатор

сегодня, 16:49
Нью-Васюки, неплохое предложение Василий, пока денег нет в бюджете на это, но ничего повысим тарифы ЖКХ и начнем строить космопорт
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Нью-Васюки

сегодня, 16:23
Хорошо бы ещё космопорт построить! Сделать корабль космический побольше, напихать туда всю администрацию области и города и запустить их подальше, куда-нибудь в район Альфа-Центавры. Может тогда начнут дороги нормальные делать, мусор из дворов убирать, грязь вычистят и займутся наведением порядка.
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З Г Д

сегодня, 16:21
В городе проблема с инженерными коммуникациями, постоянные аварийные отключения электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. Постоянный транспортный колапс. Руководство не видит или не хочет видеть реальные проблемы. Получается губы крашеные, а зубов то нет. Кого обманываем? Совесть не обманешь.
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Шиза косит чинуш

сегодня, 16:14
Это взамен воздушного метро. А для развития альпинизма нужно насыпать из мусора копию Джомолунгмы где-нибудь в районе Тербунов. Мусора в области завались, утилизации нет, а здесь двух зайцев одним выстрелом.
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Алексей П

сегодня, 16:07
Очередной бред от команды губера,тудыт его в качель...
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45

сегодня, 15:53
Решение всех проблем, Липецку не третий мост нужен, а новый губернатор, нормальный и адекватный и главное, что бы не пел, как соловей.
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ГубаНатор

сегодня, 15:51
Метро достроим и сразу же приступим. пока подрядчиков ищем, тендеры проводим..
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&&&

сегодня, 15:40
И ещё там необходимо будет станцию метро построить, тогда жизнь в Липецке наладится
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