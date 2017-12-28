В Липецке планируют создать центр горнолыжного спорта

Он должен расположиться в районе «Стагдока».

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на торги два лота, связанных с развитием спортивной инфраструктуры в региональном центре. Под эту задачу планируют отдать два участка — в СНТ «Металлург -1» (район Опытной Станции) и в районе бывшего карьера ОАО «Стагдок».



Аукционы запланированы на 14 февраля. Победитель торгов получит право аренды на 108 месяцев. В первом случае арендатору достанется участок «Металлург-1» площадью 324 667 квадратных метров и его инфраструктура для строительства объектов физической культуры и спорта в соответствии с требованиями градостроительного регламента. Во втором — участок площадью 43 006 квадратных метров для строительства комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту.



Начальная цена аренды участков для строительства спортивных объектов составит 6,6 млн рублей и 876 000 рублей, соответственно.