Общество

сегодня, 15:53

Липчане получили премию правительства в области образования

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#образование
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Липчане получили премию правительства в области образования

Награды вручила Министр образования и науки России Ольга Васильева.

В Москве в Доме правительства России состоялось торжественное вручение премии правительства в области образования.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на конкурс была представлена 121 работа. Премии удостоены четыре работы (12 лауреатов). Премии присуждены за учебные издания по истории и практике воспитания, теории и управлению подводными судами, аналитической химии, за методическую разработку для системы дополнительного образования детей с ограничениями по здоровью.

Среди победителей директор Специальной школы-интерната города Грязи  Дмитрий Батищев  и педагог дополнительного образования Светлана Пастухова. Премия присуждена за методическую разработку «Художественная керамика в специальной школе-интернате».

Награды лауреатам вручила Министр образования и науки России Ольга Васильева.

6 710
#образование
1

Комментарии (6)

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Будем изучать мифы и легенды сказала

26 минут назад
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34 минуты назад
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Надеюсь

сегодня, 16:34
Цопа получил премию?
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,

сегодня, 16:08
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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Водятел

сегодня, 16:04
А чё Сселковскую школу не наградили? То что там придумали до настоящего времени силовики со специями разобраться не могут.
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