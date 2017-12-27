Липчане получили премию правительства в области образования

Награды вручила Министр образования и науки России Ольга Васильева.

В Москве в Доме правительства России состоялось торжественное вручение премии правительства в области образования.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на конкурс была представлена 121 работа. Премии удостоены четыре работы (12 лауреатов). Премии присуждены за учебные издания по истории и практике воспитания, теории и управлению подводными судами, аналитической химии, за методическую разработку для системы дополнительного образования детей с ограничениями по здоровью.

Среди победителей директор Специальной школы-интерната города Грязи Дмитрий Батищев и педагог дополнительного образования Светлана Пастухова. Премия присуждена за методическую разработку «Художественная керамика в специальной школе-интернате».

Награды лауреатам вручила Министр образования и науки России Ольга Васильева.