В Липецке появились первые жертвы оттепели

Топит Ниженку.

В редакцию GOROD48 обратились жители Ниженки с жалобой на подтопление домов. В связи с установившейся оттепелью наводнение началось на улице Энергетическая.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС города Липецка, в связи с подтоплением к работам в районе Ниженки приступили с 4 декабря. Уже поступило несколько заявок от жителей, в том числе домов №31 и 41 по улице Энергетическая. Все заявки переданы в управление главного смотрителя Липецка.

- Возможно, до каких-то домов, оставивших заявки, ещё просто не дошла очередь, - отметили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС города Липецка. - Но к работам на данном участке должны были приступить.