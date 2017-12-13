Общество

сегодня, 10:17

Жители улиц Неделина и Котовского жалуются на ржавую воду

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#вода #ЛГЭК #авария
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Жители улиц Неделина и Котовского жалуются на ржавую воду

Водопровод повредила строительная компания.

В редакцию GOROD48 обратился читатель Дмитрий Иванов, который рассказал, что с 18.30 11 декабря до 21.00 12 декабря часть жителей по улиц Котовского и Неделина жили без воды, а теперь она течёт ржавая.

- Вроде бы, причина отключения - прорыв труб вдоль улицы Неделина, но  в период с августа по ноябрь этого года были проведены большие работы по заменённый старых труб на новые, - отметил Дмитрий Иванов. - Вечером 12 декабря воду  жителям дали, но она имела жутко ржавый цвет - что холодная, что горячая. Сначала казалось, что вода прольётся и станет чисто . Но увы, нет! Прикладываю фото по состоянию на 7 утра 13 декабря. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, аварийная ситуация возникла в связи с тем, что водопровод повредила строительная компания, ведущая работу в этом районе. Изменение гидравлического давления привело к тому, что вода стала мутной и ржавой, но в ближайшее время вода протечёт и всё должно наладиться. 

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#вода #ЛГЭК #авария
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Комментарии (4)

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Водятел

3 минуты назад
Да ладно, радоваться надо, кофе из крана течет
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гостья

55 минут назад
так она уже постоянно ржавая течет...конечно может кто то процент имеет от продажи бутылированной, то не удивляюсь
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Вода

59 минут назад
В ближайшее время...а народ платит за эту ржавую воду
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цирк

сегодня, 10:35
хватит ругать врачей, радуйтесь, что они есть, хотя и бездари ,так и в этом случае-вот что значит фальсификация выборов, нелегитимные чинуши полностью не владеют ситуацией ни в одной сфере -147 процентов
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