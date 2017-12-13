Жители улиц Неделина и Котовского жалуются на ржавую воду

Водопровод повредила строительная компания.

В редакцию GOROD48 обратился читатель Дмитрий Иванов, который рассказал, что с 18.30 11 декабря до 21.00 12 декабря часть жителей по улиц Котовского и Неделина жили без воды, а теперь она течёт ржавая.



- Вроде бы, причина отключения - прорыв труб вдоль улицы Неделина, но в период с августа по ноябрь этого года были проведены большие работы по заменённый старых труб на новые, - отметил Дмитрий Иванов. - Вечером 12 декабря воду жителям дали, но она имела жутко ржавый цвет - что холодная, что горячая. Сначала казалось, что вода прольётся и станет чисто . Но увы, нет! Прикладываю фото по состоянию на 7 утра 13 декабря.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, аварийная ситуация возникла в связи с тем, что водопровод повредила строительная компания, ведущая работу в этом районе. Изменение гидравлического давления привело к тому, что вода стала мутной и ржавой, но в ближайшее время вода протечёт и всё должно наладиться.



