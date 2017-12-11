Петр Порошенко хочет обменять липецкий «Рошен» на украинскую «дочку» российского банка?

Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко

Как сообщает news24ua.com со ссылкой на блог Лещенко, Петр Порошенко захотел стать совладельцем российского Сбербанка в Украине. Обсуждался обмен на Липецкую фабрику,

"Депутат отметил, что российский «Сбербанк» еще с начала АТО ищет пути избавления от украинского дочернего предприятия. В марте 2017 года на покупку претендовали российские бизнесмены Григорий Гусельников и Саид Гуцериев, однако Нацбанк Украины отказал им в покупке украинского актива «Сбербанка России».

По информации источников, говорит Лещенко, именно Администрация Президента, порекомендовала НБУ заблокировать соглашение. Причина в том, что в АП есть другой кандидат на роль владельца «Сбербанка» – Петр Порошенко. Конечно, напрямую Порошенко запрещено заниматься бизнесом, говорит депутат.

Поэтому его участие должно быть оформлено на партнера.

Сразу несколько неназванных источников журналиста Лещенко рассказали, что Порошенко давно мечтает расширить свои владения в банковском секторе.

“Приобретя банк, ты становишься владельцем универсальной машины для того, чтобы скрыть следы происхождения сомнительных средств.”, – утверждает Лещенко. Депутат отмечает, что и сам по себе «Сбербанк России» является очень выгодным активом.

В нем есть ликвидные залоги на сумму более 700 миллионов долларов.

В них обслуживаются целые сети автозаправок, нефтебазы и так далее. Соответственно, заплатив 200 миллионов за покупку можно получить доступ к гораздо большим активам. То есть на ровном месте Президент сможет увеличить свое состояние в несколько раз".

Напомним, из-за политического давления липецкий завод "Рошен", которым владеет украинский президент, прекратил свою работу в апреле этого года. Более 1000 рабочих сокращены.





