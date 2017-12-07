В мире
23 минуты назад
В КНДР заявили о неизбежности войны с Америкой
МИД КНДР заявил о неизбежности войны на полуострове.
Воинственные заявления высокопоставленных американских политиков и масштабные совместные учения авиации США и Южной Кореи говорят о намерении Вашингтона спровоцировать войну на Корейском полуострове. Такое заявление сделали в МИД КНДР.
Дипломаты отметили, что "воинственные заявления американских политиков и учения, направленные против КНДР, вызывают у них тревогу", - передает РИА-Новости.
В МИД Северной Кореи также подчеркнули, что все "эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове".
По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".
Совместные учения американских и южнокорейских войск стартовали 4 декабря и продлятся до восьмого числа. Как пишут южнокорейские СМИ, эти военные маневры станут самыми крупномасштабными в истории.
Военные учения США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для стабилизации ситуации необходимо прекратить военные учения.
"Масштабные учения США и Южной Кореи достаточно серьезны. Это не только создает дестабилизирующую политическую ситуацию на Корейском полуострове – это нервирует население Северной Кореи. И в этой связи необходимо приложить серьезные усилия, чтобы нормализовать отношения. Но на США никто повлиять не может – вот что самое главное. Если на какую-то другую страну сразу же оказывается серьезное давление, то кто окажет давление на США и непрогнозируемого политика — президента Соединенных Штатов? Никто. Налицо двойные стандарты. С одной стороны, заявляют, что США заинтересованы в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое: бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились. Поэтому необходимо сейчас прекратить военные учения. Но США не считают, что это может привести к очень серьезным последствиям", — сказал Александр Гусев.
Дипломаты отметили, что "воинственные заявления американских политиков и учения, направленные против КНДР, вызывают у них тревогу", - передает РИА-Новости.
В МИД Северной Кореи также подчеркнули, что все "эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове".
По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".
Совместные учения американских и южнокорейских войск стартовали 4 декабря и продлятся до восьмого числа. Как пишут южнокорейские СМИ, эти военные маневры станут самыми крупномасштабными в истории.
Военные учения США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для стабилизации ситуации необходимо прекратить военные учения.
"Масштабные учения США и Южной Кореи достаточно серьезны. Это не только создает дестабилизирующую политическую ситуацию на Корейском полуострове – это нервирует население Северной Кореи. И в этой связи необходимо приложить серьезные усилия, чтобы нормализовать отношения. Но на США никто повлиять не может – вот что самое главное. Если на какую-то другую страну сразу же оказывается серьезное давление, то кто окажет давление на США и непрогнозируемого политика — президента Соединенных Штатов? Никто. Налицо двойные стандарты. С одной стороны, заявляют, что США заинтересованы в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое: бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились. Поэтому необходимо сейчас прекратить военные учения. Но США не считают, что это может привести к очень серьезным последствиям", — сказал Александр Гусев.