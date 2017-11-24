В Липецке установят полноценный памятник Олегу Пешкову

По сути он будет первым.

В Липецке планируют утановить первый полноценный памятник Герою России Олегу Пешкову, погибшему в Сирии 24 ноября 2015 года. Память лётчика в нашем городе увековечена, но как такового памятника до сих пор нет — только монумент на могиле на городском кладбище и две скульптуры — бюст в школе №30, который открыли только сегодня, и деревянная скульптура в музее Липецкого авиацентра. Кроме того, память Олега Пешкова увековечена в названии двух школ — села Хрущёвки и школы №30 в Липецке, имя Олега Пешкова также нанесено на гранитной доске на площади Авиаторов.

Как рассказал GOROD48 скульптор Игорь Мазур, он уже переработал огромный материал, связанный с именем Олега Пешкова. Полноценный памятник должен быть установлен у поселкового совета в районе Сырский Рудник. Эскиз уже готов. Предварительно — памятник будет представлять собой фигуру Олега Пешкова в полный рост. При этом стоять он будет на крыле — своеобразной аллегории взлётно-посадочной полосы. Но работа над проектом ещё продолжается. Сегодня же был открыт бюст Пешкова в школе №30.

— Работа над темой Олеге Пешкова у меня началась ещё даже при предыдущем начальнике Липецкого авиацентра Сергея Кобылаша (сейчас он командующий дальней авиацией), — рассказал GOROD48 Игорь Мазур. — Больше полугода назад я побывал на военном аэродроме, посмотрел самолёты. Первоначально в школе №30 даже планировали установить Су-24 — на город его даже уже отписали, и мы планировали поставить в экстерьере школы. Но самолёт очень большой — в нём 27 метров, и сделать это оказалось достаточно проблематично — от этой идеи отказались, может быть, это всё где-то в другом месте возникнет. Я начал работать над фигурным образом Олега Пешкова, делал барельефы, потом работал над школьным музеем, теперь появилась рекреация с бюстом. Изначально было очень скудно с фотоматериалом, снимки появлялись у меня хаотично, и все они были плохого качества — очень тяжело было работать. Но потом процесс потихоньку пошёл. Для создания объемного образа человека нужно несколько его изображений — фас, три четверти, контрфасад и так далее, я был ограничен. Я сделал очень много эскизов на эту тему и проникся образом этого героя. У меня в мастерской можно увидеть фигурные, барельефные образы Олега Пешкова, бюсты, есть в виде стелы. Когда я накопил материал — показал работы вдове. Бюст в глине я корректировал вместе со вдовой Геленой Пешковой, ведь родственники хотят видеть образ героя похожим на то, каким он был в жизни. Хотя я склонен к тому, что это уже образ, легенда. Например, у Олега Пешкова минорные носогубные складки — но скульптура — это же образ, она не должна быть унылой. Гелена Пешкова мне очень помогла в работе: приходила с подругами, которые знали Олега Пешкова при жизни, с сыном — он совершенная копия Олега, конституция один в один!





