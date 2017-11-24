Следователи в течение суток установят все обстоятельства массовой госпитализации школьников

Инициирована доследственная проверка.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области инициировало доследственную проверку по факту массовой госпитализации учеников школы №35 в Липецке. Об этом GOROD48 сообщила пресс-секретарь СУ СК региона Юлия Кузнецова.



- Все обстоятельства и причины случившегося в школе №35 в Липецке будут выяснены в течение суток. Пока основная версия произошедшего — воздействие на организмы детей звуковых раздражителей. Полная картина случившегося будет ясна после заключения медиков, - рассказала Юлия Кузнецова. - Детей уже отпускают из больницы домой. Школьник, включивший устройство, установлен. С ним и его законными представителями будет проведена беседа. Субъектом происшествия он не является.



Доследственная проверка в случае необходимости дополнительных экспертиз будет продлена до 10 суток. Так или иначе, полная картина причин и следствий будет выявлена не позднее, чем через 30 дней. Ситуация находится на контроле руководителя СУ СК по Липецкой области.



Напомним, что 24 ноября около полудня ученикам школы №35 Липецка вызвали несколько бригад «Скорой помощи». Дети жаловались на головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, тошноту и приступы панической атаки. Всего госпитализировано 28 школьников из 5, 7 и 8 классов. Все они были доставлены в областную детскую больницу. Некоторые поступали к медикам без сознания.