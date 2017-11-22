Происшествия

сегодня, 15:50

88-летняя липчанка отдала мошенникам 125 000 рублей за бесполезные лекарства

6 539
#мошенничество
88-летняя липчанка отдала мошенникам 125 000 рублей за бесполезные лекарства

Прокуратура области провела проверку по информации о мошенничестве, совершенном в отношении 88-летней липчанки.

Как установлено в ходе проверки, двое мошенников, представившихся потерпевшей медицинскими работниками, убедили ее купить восемь упаковок биодобавок для очищения кишечника.

Пожилая женщина в силу возраста и состояния здоровья не смогла противостоять напору продавцов и приобрела у них добавки на 125 тысяч рублей.

Впоследствии она обратилась в территориальный отдел полиции с заявлением о совершенном преступлении, однако в возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано в связи с отсутствием состава преступления в действиях неустановленных в ходе доследственной проверки лиц.

С таким необоснованным и поспешным процессуальным решением не согласился прокурор области Константин Кожевников, по указанию которого постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, а материал направлен для проведения дополнительной проверки.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемых.

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела.

6 539
#мошенничество

Комментарии (6)

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Демон

24 минуты назад
Вот так зарабатывают цыгани!
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кук

39 минут назад
а зачем она их отдала,большие ведь деньги для пенсионерки или не понимала,что делала ,тогда виноваты родственники,надо было прятать от нее
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Юлия

сегодня, 16:05
Ув.редакторы сайта! Так все-таки, 8 или 88?
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Город- Липецк

сегодня, 15:59
8 летняя!!! В нашем городе ничему не удивляемся!!!!! Какие молодцы, так держать!!!!!
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Ы

сегодня, 15:58
Откуда у 8 летней такие деньги
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Я не поняла

сегодня, 15:58
Так столько было ей лет 8, или 88, или 888?
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