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сегодня, 17:47

Липчанка дралась, метала ножи и стреляла из пистолета, чтобы попасть на мировой пьедестал (ФОТО)

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#Универсальный бой
Липчанка дралась, метала ножи и стреляла из пистолета, чтобы попасть на мировой пьедестал (ФОТО)

Из Медыни наша землячка привезла две "бронзы" чемпионата мира.

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Известная липецкая спортсменка и тренер мастер спорта международного класса Евгения Покачалова пополнила свою богатую коллекцию наград. В Медыни Калужской области Евгения завоевала две «бронзовые» медали чемпионата мира по универсальному бою – в классической и лайт (т.е. облегченной) версиях.

Как рассказала GOROD48 Евгения Покачалова, в ее весовой категории до 52 кг было 10 участниц. Евгения в каждой версии провела по три боя, и уступила только в двух поединках за выход в финал.

Универсальный бой – особенный вид спорта. Первый раунд проводится на полосе препятствий, в которой спортсменам приходится передвигаться по рукоходу, лезть по сетке и даже метать ножи и стрелять из пневматического оружия. Выигравший полосу препятствий считается победителем первого раунда (на видео – выступление Евгении на полосе препятствий).

Всего в чемпионате мира выступали более 300 бойцов из 26 стран. Евгения Покачалова (на верхнем фото крайняя справа) больше десяти раз выигрывала чемпионаты мира и Европы по различным видам полноконтактных единоборств.

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#Универсальный бой

Комментарии (1)

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ПАША

сегодня, 18:06
Молодец.Но двигаться надо веселее.
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