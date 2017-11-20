Усманские пенсионеры вернулись с наградой с поединка хоров

Определились победители II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров».

Гран-при конкурса удостоен хор русской песни «Узоры Московии» из города Фрязино Московской области. В номинации «Вокальные ансамбли» лучшим признан ансамбль русской песни «Родные напевы» из Кировской области. В песенных поединках принимали участие более 20 любительских хоров и ансамблей из 22 регионов РФ, от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока, а также гости из Донецка.

Финал конкурса, состоявшийся в Белгороде 16 и 17 ноября, собрал свыше 400 любителей хорового пения «серебряного возраста». Отборочные этапы проходили во всех восьми федеральных округах. В финале собравшимся во Дворце культуры «Энергомаш» зрителям была продемонстрирована богатая палитра фольклорных традиций различных регионов России. В «Поединках хоров» астраханские певуньи соперничали с омской «Россияночкой», а дагестанский ансамбль «Торкали» на сцене сменяли «Старики-разбойники» из Улан-Удэ, сообщили в Союзе пенсионеров России.

Не остались без награды и хористы-пенсионеры из Липецкой области. Хор ветеранов межпоселенческого центра культуры и досуга Усманского района удостоен награды «За молодость души и преданность песенной культуре».

Фото: www.bel.ru